La Charente-maritime s'enflamme pour l'opération de solidarité "boîtes de Noël pour les plus démunis"

L'opération a été lancée il y a un peu plus d'une semaine en Charente-Maritime et déjà les points de collecte se multiplient. De nombreux particuliers préparent et apportent des "colis de noël pour les plus démunis". En cette période de confinement ils apprécient de pouvoir être solidaires.

Sophie a choisi le beau papier qui entoure son cadeau de Noël, avec ses trois enfants. Ils ont aussi mis beaucoup d'eux même dans le choix de ce qu'ils offrent : "un tee shirt humoristique, deux pots de confiture (un à l'ananas de Guyane et l'autre aux clémentines de Corse précise Sophie), du thé d'orient, des paquets de biscuit pour manger avec la confiture", et puis il y a des dessins et des petits mots des enfants. Le colis s'adresse "à quelqu'un qui est tout seul et qui n'a pas de maison" explique Sophie qui le dépose dans un des magasins de collecte rochelais de l'opération "une boite de Noël pour le plus démunis". Elle a trouvé l'adresse sur la page Facebook "boîtes de Noël solidaire du 17"

L'affiche de l'opération circule sur les réseaux sociaux - Capture d'écran

Le principe est simple : prenez une boite de chaussure et mettez-y quelque chose de chaud, quelque chose de bon, quelque chose qui offre un loisir, un produit de beauté et un petit mot. C'est la recommandation qui circule sur les réseaux sociaux. Apportez ensuite votre boite dans un des points de collecte, en général chez un commerçant.

Les gens en ont besoin, avec ce covid on est séparés les un des autres. Ça nous ramène à l'esprit de Noël - Laéticia, qui coordonne la collecte et la distribution à La Rochelle

Julie Pauget a créé la page Facebook "boites de Noël solidaires du 17". Cette restauratrice Saintaise au chômage forcé à cause de la Covid s'est lancée la première dans l'opération en Charente-Maritime. Aujourd'hui elle est "totalement dépassée": près d'une centaine de boites s'entassent dans son restaurant fermé. "Ça fait un bien fou, en cette période anxiogène", dit-elle. L'élan de solidarité la bouleverse : "Je pleure tout le temps en ce moment, avec tout ce que je reçois". Cette générosité, Géraldine la constate également, elle gère un magasin-point de collecte à La Rochelle : "c'est plus original que de donner anonymement comme on peut le faire tout au nom de l'année, ça permet aux gens de donner un sens à leur geste, et ça crée du lien social, puisqu'on est isolés en ce moment. Et ça c'est très important".

Laeticia (à gauche), qui a coordonne la collecte et la distribution à La Rochelle, et Géraldine (à droite), commerçante reçoit les "boites de Noël" © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'opération fonctionne grâce aux réseaux sociaux. "J'ai lancé l'opération et créé la page Facebook mais je ne m'occupe pas de la collecte ni de la distribution" explique Julie Paujet, la restauratrice. Tout se fait à travers la page Facebook : des particuliers décident de créer un point de collecte dans une commune, ils le signalent, à eux ensuite de prendre contact avec les associations d'aide pour la redistribution. La page Facebook propose la liste des points de collecte, ce qui donne à d'autres personnes l'envie d'en créer,ou de déposer un colis. Laëticia à La Rochelle a été contacté par le centre Commercial Leclerc à Lagord, il collecte lui aussi des "boites de Noël".

La distribution se fera entre Noël et le jour de l'An

Les "boites de Noël" seront redistribuées "entre Noël et le jour de l'An" indique Laëticia. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'elle peut dire, la distribution est en cours d'organisation. Laeticia est en pour parlers avec des associations d'aide à La Rochelle et ne donne pas de nom en particulier. "On espère avoir beaucoup, beaucoup à distribuer parce que beaucoup d'associations nous sollicitent". A Saintes l'association Tremplin 17, ou les centres d'hébergement d'urgence ont déjà accepté de distribuer les boites à leurs bénéficiaires. La collecte s'achève le 20 décembre à midi.