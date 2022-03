La Charente se prépare à accueillir massivement des personnes déplacées d'Ukraine

Pour l'instant, on n'est qu'au début de la crise : ce sont des arrivées "perlées" qui sont constatées en Charente, des familles qui arrivent par leurs propres moyens, ou qui viennent chercher un abri auprès d'amis ou d'associations charentaises. Ils sont actuellement 15 000 en France, qui envisage l'accueil de 100 000 personnes à une échéance plus ou moins rapprochée. Actuellement, environ 130 personnes sont accueillies en Charente. Elles pourraient être beaucoup plus nombreuses rapidement.

Il faut d'abord assurer l'accueil d'urgence (c'est le rôle de l'AFUS, le 115), puis le transfert en Charente éventuel d'Ukrainiens déplacés dans des régions comme l'Est de la France, la région parisienne ou la Côte d'Azur, et finalement l'accueil pérenne de ces personnes et de ces familles. Aujourd'hui, 621 places ont d'ores et déjà été proposées par des familles charentaises, sur la plateforme dédiée https://parrainage\.refugies\.info/

Les Ukrainiens qui arrivent en France bénéficient, depuis le 4 mars dernier, d'une mesure exceptionnelle du Conseil de l'Europe : l'autorisation provisoire de séjour délivrée par la Préfecture, qui leur ouvre droit aux soins médicaux, à la scolarisation, au travail, et à une allocation de demande d'asile. Le Conseil départemental de la Charente assure une aide matérielle de première nécessité, et renforce les effectifs du SAMU social.