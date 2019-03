La charge mentale : ce branle-bas de combat permanent dans la tête des femmes

C’est un boulet invisible qui les femmes traînent en permanence et qui peut les conduire à l’épuisement: penser à tout dans l'organisation familiale. On appelle ça la charge mentale.

La charge mental, c'est comme une liste qui se déroule en permanence dans votre tête: vaisselles, lessives, course, payer le loyer prendre rendez-vous chez le médecin pour le certificat médical etc… Une liste de chose à faire en plus des préoccupations professionnelles qui plonge l’esprit dans un branle-bas de combat permanent.

Souvent , Les femmes dans le couple organisent et pensent aux choses. Les hommes, eux, attendent qu'on leur dise de faire les choses, laissant à leur compagne la responsabilité de l'intendance et des enfants.

La parité n'existe pas encore pour les tâches ménagères

Même si depuis les années 70, le partage des taches ménagères se rééquilibre, ce n'est pas encore ça. Les femmes consacrent 3h30 au ménage contre 2h00 grosso modo pour les hommes. Et dans ces taches du quotidien, ce sont les femmes qui s'occupent majoritairement de la lessive et des devoirs des enfants. Les hommes eux se tournent plus facilement vers le bricolage.

Ménage et surmenage

-Les taches ménagères, le travail, les enfants et l'organisation du foyer trop rarement assumé par les hommes (ou assumé de manière déséquilibrée), peut mener les femmes au surmenage. Si le burn-out touche deux fois plus les femmes que les hommes. Ce n'est pas pour rien. Cette fatigue extrême peut aussi se manifester par de l'anxiété, du stress ou des migraines. Ce surmenage a aussi des conséquences sur la vie intime d'un couple car l'épuisement est rarement aphrodisiaque.

Le lâcher-prise

Une partie de la solution vient des hommes, qui doivent d’avantage prendre leurs responsabilités, partager les tâches les plus ingrates, faire les choses de leur propre initiative et mettre définitivement de coté leur réplique préféré: "demande moi".

Les femmes doivent aussi lutter contre la représentation de la femme parfaite qui doit tout mener de front de façon exceptionnelle. Cette représentation les étouffe et les empêche même parfois de lâcher-prise.