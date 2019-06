La charte du relogement votée en conseil municipal à Marseille

Marseille, France

Ce sont les marseillais eux-mêmes, délogés, riverains ou encore militants associatifs, qui en sont à l'origine. Ils la réclament depuis le drame de la rue d'Aubagne le 08 novembre dernier et les milliers d'évacuations qui ont suivi : une charte du relogement. Un cadre juridique ; une information claire et transparente. Ce texte, négocié et travaillé, a fini ce lundi matin par être voté à la quasi unanimité : une charte du relogement que vous pouvez retrouver dans son intégralité ici.

"Cette charte doit couvrir le champ de toutes les attentes, et prendre en compte l'intégralité des problématiques procédurales et juridiques. Des situations des ménages, de leur accompagnement, de leurs besoins élémentaires, comme de leur traumatisme psychologique jusqu'à leur relogement temporairie ou définitif"Arlette Fructus, l'adjointe au logement

Arlette Fructus, l'adjointe au logement à la mairie de Marseille © Radio France - Tony Selliez

Parmi les promesses : le respect du retour dans son propre logement ou dans un autre équivalent mais du quartier d'origine, la transparence aussi des procédures, et un soutien plus clair par exemple des propriétaires occupants.

Il y aurait, selon la mairie, encore un peu moins de 500 personnes encore logées à l'hôtel, depuis le début des évacuations.