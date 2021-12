"La demande a augmenté de 100%" : en deux ans, La Chartre-sur-le-Loir a gagné une centaine d'habitants

Brigitte, Sarthoise de 67 ans, est "très heureuse". Elle et son mari, Guy, ont récemment déménagé à La Chartre-sur-le-Loir. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir vivre dans ce village situé à près de 50 kilomètres du Mans : ces deux dernières années, 70 nouvelles familles s'y sont installées. La majeure partie d'entre elles sont de jeunes retraités.

Si Brigitte et Guy ont choisi de quitter Flée, un village proche de La Chartre-sur-le-Loir, c'est avant tout pour les commerces. Les 1.460 habitants de la commune disposent en effet d'un réseau de 60 boutiques, "essentiel surtout lorsqu'on avance en âge", explique Brigitte, "parce que souvent, les commerces de proximité représentent l'essentiel de nos rapports aux autres". Et à La Chartre-sur-le-Loir, le lien existe aussi entre les habitants, ajoute Guy : "Les voisins qu'on ne connaissait pas nous ont tout de suite accueillis, tout le monde nous dit bonjour dans la rue ...", se réjouit cet agriculteur à la retraite.

Grâce à ce tissu social, de jeunes commerçants s'installent aussi dans le village. "On ne connaissait pas du tout La Chartre, mais nous avons eu un vrai coup de cœur pour la commune et la boutique", raconte Virginie Bugnon, qui a repris en octobre dernier "La Boucherie Parisienne" dans le centre-ville avec son époux Xavier. "Au début, quand on nous a donné le nombre d'habitants, on s'est posé des questions. Mais en fait, on est même débordé par rapport à ce qu'on pensait, alors on est très contents", sourit la gérante.

Virginie et Xavier Bugnon ont repris "La boucherie parisienne" à La Chartre-sur-le-Loir en octobre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Un tissu social très fort

Débordés, les agents immobiliers le sont aussi. Alain Descotes, de l'agence AD Foncier, confirme que "la tendance s'est complètement inversée" en un an. "Avant, il y avait plus de biens que de demandes et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. La demande a augmenté de 100%", explique-t-il. Et ce sont les Parisiens, "à 80%", qui sont à la recherche d'un bien à La Chartre-sur-le-Loir. "Les prix sont très attractifs : entre 800 et 1.800 euros le mètre carré en moyenne ici, contre 10.000 euros à Paris", souligne Alain Descotes. Les étrangers - Anglais, Belges et Allemands - représentent la deuxième catégorie de population à vouloir s'installer à La Chartre-sur-le-Loir. Quant aux Sarthois, ils ne représentent que 20% des demandes d'achat de biens immobiliers.

Ça me paraît logique que lorqu'on passe à La Chartre, on se dise que c'est là qu'on veux être, Michel Dutheil"

Si autant de monde souhaite aujourd'hui s'installer dans le village sarthois, c'est en partie à cause de la crise sanitaire qui a entraîné le départ de citadins à la campagne, mais aussi parce qu'il a de nombreux atouts selon le maire, Michel Dutheil. "Nous avons encore beaucoup de lieux de convivialité : avec sept bars par exemple, on est bien au-dessus de la moyenne ! Et c'est quelque chose que l'on tient à préserver : créer des liens entre les habitants. Pour ça, on organise des événements comme des pots d'arrivée pour les nouveaux habitants, notre événement ''La Chartre en musique'' ... Même pendant le Covid. L'année dernière, nous étions par exemple les seuls à faire le marché de Noël. Ça n'a pas été simple à cause du protocole sanitaire, mais on l'a fait parce qu'on veut vraiment continuer à ce que les gens puissent se connaître le mieux possible", explique-t-il.

La mairie de La Chartre-sur-le-Loir © Radio France - Margot Turgy

Michel Dutheil souligne aussi la bonne santé économique de sa commune, qui dispose de "950 emplois pour 1.460 habitants, avec de belles usines comme Rustin, ou encore l'Atelier du Maroquinier qui va monter à 200 employés." Sans oublier le tourisme, généré par "le seul vignoble de la Sarthe" et "notre superbe hôtel, l'Hôtel de France, qui nous ramène beaucoup d'Anglais pendant les 24 Heures du Mans puisque beaucoup de pilotes y dorment", ajoute l'élu, pour qui "c'est logique que lorqu'on passe à La Chartre, on se dise que c'est là qu'on veux être".