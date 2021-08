La Chartre-sur-le-Loir : Le dernier garde champêtre sarthois prend sa retraite

Il était le dernier dans la Sarthe. Michel Dubray, le garde-champêtre de La Chartre-sur-le-Loir s'en va. Il part à la retraite après 33 ans de loyaux service. Les gardes champêtres, ce sont ces polices rurales. Leur présence était obligatoire dans chaque commune. Ils étaient plus de 20 000 dans les années 60, aujourd'hui ils seraient un peu plus de 720, dans 600 petites communes rurales. Il était le dernier dans la Sarthe. Michel Dubray, le garde-champêtre de La Chartre sur le Loir part à la retraite après 33 ans de loyaux service.

Des journées bien remplies

Michel Dubray ne pensait pas devenir garde champêtre, mais aujourd'hui, il lui est difficile d'enlever son uniforme bleu. Dans la poche, il a son petit agenda, "il y a que moi qui arrive à le lire". Chez lui, dans une boîte à chaussures, il conserve religieusement les 32 agendas précédent. "A la fin je les réunirai."

L'homme a pris l'habitude de noter tout ce qu'il devait faire, car la journée d'un garde champêtre est bien remplie : circulation, stationnement, secrétariat, fêtes, funérailles... Michel a été sur tous les fronts pendant 33 ans années.

Mais son rôle préféré a incontestablement été auprès des scolaires. "Je faisais le service de cantine, la surveillance des récrés. Et le passage piétons aussi." Et il en a croisé des enfants ! "Il y a des enfants que j'ai eu petits et puis j'ai eu leurs enfants à eux. Mais j'aurais pas les petits-enfants", s'amuse-t-il.

Une présence discrète qui a marqué des générations. Lors de son dernier jour à l'école, Michel a reçu de nombreux cadeaux, mais l'une l'a beaucoup ému. "J'étais au passage piéton, et là je vois arriver trois garçons et trois filles. Des anciens enfants que j'ai eu, adultes maintenant. Je pensais qu'il allait traverser mais en fait il venait me voir", raconte-t-il la gorge serrée par l'émotion. "Ils m'ont offert une montre. Bleue, car je suis toujours en bleu", explique Michel en regardant attendri la montre à son poignet.

"Un super bonhomme"

Michel ne réalise pas vraiment qu'il part à la retraite, "j'ai plus l'impression de partir en vacances".

Monique et Bernard, installés depuis 1965 à La Charte-sur-le-Loir, ont connu Michel enfant. "Il a droit au repos, mais enfin on l'aimait bien", sourit-elle. "En plus, je vis à côté de l'école donc je le voyais tous les jours !"

Un peu plus loin au café près de l'église, Maxime 25 ans, connait Michel "depuis qu'il est gamin". "C'est _un super bonhomme_. Il va nous manquer, c'est dommage." Le jeune se console en se disant qu'il recroisera l'ancien garde champêtre en train de boire "un Cacolac ou un coca".

De son côté Michel a prévu de rester dans la région. Il envisage pour le moment d'aller voir de la famille à la Turballe (Loire-Atlantique).