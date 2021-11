La Chassagne : une vache qui resserre les liens entre les habitants

Des voisins qui s'entraident et qui font des choses ensemble : vous en rêvez? Les habitants de La Chassagne l'ont fait! Dans ce petit hameau de la commune de Soumans, où une cinquantaine d'âmes vivent à l'année, une association s'est créée cet été avec l'objectif de renforcer les liens entre voisins. Son premier projet est pour le moins insolite : une douzaine d'habitants se sont cotisés pour acheter une vache et avoir du lait frais!

Tout commence lors d'un repas entre voisins

"A la Chassagne, il n'y a jamais eu de problème entre voisins", annonce Jean-Claude Franchaisse, le président de l'association "Les amis de la Chassagne". D'ailleurs cet été, tous les habitants du hameau ainsi que les vacanciers qui y possèdent une maison secondaire se sont retrouvés lors d'un repas festif.

La fête des voisins où tout a commencé

A cette occasion, une famille venue de région parisienne avait apporté du lait frais. Les convives se sont alors rendu compte que malgré la tradition d'élevage qui existe en Creuse, il n'y avait aucune vache à lait sur le hameau de la Chassagne : un comble. "La bonne humeur aidant, on s'est dit qu'on n'avait qu'à en acheter une ensemble ", se remémore Jean-Claude Franchaisse.

Oasis, la vache devenue star du village

Après ce repas, l'enthousiasme ne retombe pas. L'association des amis de La Chassagne est créée : la quasi-totalité des habitants y adhère, y compris les doyens âgés de plus de quatre-vingts ans. Douze personnes décident aussi de mettre la main à la poche pour financer l'achat de la vache.

Les adhérents jettent leur dévolu sur Oasis, une élégante vache à la robe rousse et noire, de race jersiaise. L'animal produit environ huit litres de lait tous les matins et cinq litres le soir. Pour la traite et le pansage, les adhérents s'y attellent à tour de rôle. Certains, comme Jean-Claude Franchaisse étaient du métier et ont pu guider les autres.

"Les vacanciers, quand ils étaient là, ils ont participé à la traite de la vache, mais maintenant on ne se retrouve plus qu'entre les gens de La Chassagne", sourit le président de l'association. Il est d'ailleurs admiratif face à l'entrain de certains de ses voisins :

Notre institutrice, elle s'occupe des gamins dans la journée et le soir elle prend les bottes et elle vient traire la vache

Sylvie Maquet a tout découvert de l'univers de la traite elle aussi. Cette habitante, qui est assistante familiale raconte : "on essaie de s'entraider pour faire en sorte que cette vache se sente bien chez nous, alors on se partage les tâches. Et comme elle est très docile, ce n'est pas une contrainte!"

Une initiative qui resserre les liens

La vache Oasis est devenue l'attraction du village : " les enfants ne veulent plus manger que des yaourts et du beurre d'Oasis", raconte Sylvie Maquet. Les adultes quant à eux s'échangent des recettes d’œufs au lait et des astuces pour la fabrication des fromages.

"Ce projet, c'est un lien qui nous unit les uns aux autres dans le hameau", constate-t-elle, "on a appris à se connaitre et c'est plaisant de se sentir entouré". Les membres de l'association assurent d'ailleurs qu'il devient plus naturel de se rendre service entre voisins et de prendre des nouvelles si l'un d'eux tombe malade par exemple.

Beaucoup d'autres idées à réaliser

L'association des amis de La Chassagne fourmille d'initiatives pour continuer à rassembler les habitants. Elle s'apprête par exemple à décorer le hameau pour Noël avec des décos uniquement faites-mains. L'association recherche d'ailleurs une dizaine de petites bottes de paille rectangulaires pour faire des rennes de noël.

Si vous en avez à donner, vous pouvez les contacter sur leur page facebook ici. L'association souhaite aussi créer un jardin partagé et organiser un bric-à-brac/ fête du pain cet été.