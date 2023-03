La chasse à la carabine restreinte à Cheval-Blanc

C'est une première en Vaucluse : la commune de Cheval Blanc vient de prendre un arrêté municipal pour mieux encadrer la pratique de la chasse. Les chasseurs ne pourront plus utiliser de carabine, sauf dans des miradors dont le plancher est à situé deux mètres de hauteur. Décision du maire prise en concertation avec les deux sociétés de chasse de la commune, pour la sécurité des promeneurs, et des chasseurs eux mêmes.

C'est un accident survenu en octobre 2022 qui a poussé Christian Mounier à agir, lorsqu' un chasseur s'est accidentellement tiré une balle dans le genou et a du être amputé. "Avec des miradors de deux mètres, on épaule la carabine minimum à 3,5 mètres, argumente l'élu. La balle va directement se ficher dans le sol, elle atterrit maximum à quelques dizaines de mètres. En plus, on a une visibilité bien supérieure, on voit mieux le danger".

Plus de chasseur au gros gibier après 13h le dimanche

Une autre décision a été prise d'un commun accord. Il n'y aura plus de chasse au gros gibier le dimanche à partir de 13h dans la commune de Cheval Blanc. Le maire se réjouit de voir affluer plus de promeneurs sur les sentiers de la commune et de les sentir plus en sécurité. De leur côté, les chasseurs sont plutôt d'accord avec ces mesures. "Tout ce qui va dans le sens d'une plus grande sécurité est une bonne chose", pour Guy Reynoard, le président de l'Arnaveu, l'une des deux sociétés de chasse de la commune.

Cependant, "ce n'est pas la carabine qui est dangereuse, mais les mauvais chasseurs", estime-t-il. Il est favorable à l'installation de miradors mais rappelle qu'il n'est pas toujours possible de chasser depuis ces structures. "Par exemple, quand on protège une parcelle agricole, lors d'une chasse à l'affût ou à l'approche, il faut qu'on soit à proximité de cette parcelle. Dans ces cas là, on continuera à chasser à la carabine."