La chasse autorisée pendant le confinement : "C'est nécessaire pour la régulation" en Mayenne

La préfecture de la Mayenne a décidé, vendredi 6 novembre, par un arrêté, d'autoriser la chasse pendant le confinement. Elle pourra être réalisée sous forme de battue ou à l'affût. Un minimum de six chasseurs et un maximum de 45 sont requis pour ces pratiques en Mayenne. Les sangliers, les chevreuils et les cerfs pourront être prélevés pendant ce confinement. D'autres espèces "nuisibles" sont concernées : le ragondin, le rat musqué, la corneille et le corbeau par exemple.

Des chasses "nécessaires" pour la régulation

"Ces chasses sont nécessaires pour la régulation, bien évidemment", s'est félicité Patrick de Ferrière, administrateur à la fédération de chasse du département. "Le sanglier est un animal qui provoque beaucoup de dégâts auprès de nos agriculteurs. Si on suspend la chasse pour un mois ou plus pour ces animaux, on les retrouvera au printemps et au cours de l'année prochaine avec toutes sortes de dégâts possibles. De la même manière que pour les chevreuils, on a une population importante en Mayenne, donc il faut pouvoir la réguler."