La chasse aux dejections canines est ouverte à Alès

La chasse aux déjections canines est ouverte depuis ce lundi à Alès (Gard). Constatant que les incivilités perdurent, le maire Max Roustan, a signé un arrêté en début de mois fixant à 38€ d'amende le fait de sortir promener médor sans sac à crottes et 135 € en cas de déjection non ramassée.

Un problème alors que la ville met à disposition 150.000 sacs chaque année disponibles dans une cinquantaine de distributeurs. Toute cette semaine, une opération menée notamment par la police municipale vise encore à prévenir avant de sanctionner.

Le raz le bol des habitants

Marie Lou habite en cœur de ville. Quasiment chaque jour dans sa rue bordée par des commerces, des traces peu ragoutantes "de nos amis les bêtes". A tel point qu'elle se plaint régulièrement à la mairie : "des crottes sur les pas de portes, devant la pharmacie, les propriétaires n'ont aucun respect".

"Trop, c'est trop, les gens ne respectent plus rien".

Des contrôles chaque jour toute cette semaine

Entre police municipale, brigade environnement et gardes champêtres, pas moins d'une cinquantaine de personnels mobilisés par la ville d'Alès. 10 tonnes d'excréments canins sont ramassées chaque année et "pourtant des sacs sont mis à disposition" regrette-on. Des contrôles le matin, en début d'après--midi et le soir.



Ce n'est pas une opération médiatique

Les services municipaux ont identifié une vingtaine de secteurs (pour l'essentiel en centre-ville) où les déjections inopinées se multiplient. Opération de reprise en main en deux phases : la semaine dernière, information, cette semaine la phase plus répressive. "Pas question de laisser faire, un cas de persistance de ces incivilités, nous sanctionnerons" indique Stéphane Duong le directeur de la police municipale alésienne.

"Tolérance zéro pour les déjections canines".

Pris la main dans le sac mais le toutou était pressé, cela passe pour la dernière fois. © Radio France - L Labastrou