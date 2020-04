La chasse aux oeufs de Pâques victime du confinement

On ne va pas se gaver de chocolat ce week-end. Avec le confinement, les grandes surfaces et supérettes ont le plus grand mal à écouler leur stocks de Pâques. Quant aux chasses aux oeufs traditionnellement organisées par les associations ou les communes, elles sont bien sûr annulées.

Et vous, est-ce que vous cacherez des oeufs malgré tout chez vous ?

Cette année le lapin de Pâques se retrouve lui aussi au chômage partiel. On a visiblement pas le coeur à cacher des oeufs et autres douceurs dans nos maisons et nos jardins. Les grandes surfaces et autre supérettes n'arrivent pas à écouler leurs stocks.

"Là je n'ai vendu que 30% de mon rayon, précise Christophe Bergeron, le patron d'Intermarché Sainte Feyre-Gueret. Pâques c'est avant tout une fête familiale, et faute de pouvoir se rassembler, les gens n'achètent pas de chocolats. On ne peut pas les offrir aux petits enfants et aux gens qu'on aime. L'absence de la fête se ressent aussi sur le rayon boucherie où l'on ne vend pas ou peu de gigots d'agneaux, tout comme le rayon poissonnerie."

"Les gens n'ont pas la tête à Pâques ! s'exclame Franck Foulon , le directeur du magasin Casino de Boussac. Habituellement, on vend la moitié de nos chocolats dans les 3 jours qui précèdent dimanche... là on fait une opération de promo à -30% alors ça bouge un peu, mais sinon C'est "electro-encéphalogramme plat" comme on dit en médecine. "

Ce qui ne se vend pas maintenant pourra t-il s'écouler la semaine prochaine ?

"Non passé le lundi de Pâques, plus personne ne veut de cloches ou de lapins assure Franck Foulon, c'est différent de la période de Noël où les chocolats se vendent sur plusieurs jours. Là on est sur un événement précis."

"Personne ne m'en réclame.."

"Les chocolats de Pâques ? j'ai même oublié de les commander, précise Patrick Rollat qui tient la supérette Vival à Marsac. Et je ne regrette rien, car personne, vraiment personne ne m'en réclame. Les gens respectent le confinement et n'iront pas en famille. C'est évidemment une perte, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de ne pas avoir pu vendre de fleurs pour la fête des Rameaux (une semaine avant Pâques). Les gens vont traditionnellement fleurir les tombes et là j'ai perdu 3 mille à 4 mille euros de chiffre d'affaires."

Une fête et une rentrée d'argent en moins pour les associations

Evidemment, il n'y aura cette année aucune chasse aux oeufs géante dans nos communes. Tous les événements collectifs sont annulés.

C'est un coup dur pour le Secours Populaire qui rassemble des centaines de personnes le lundi de Pâques à Limoges, ou pour la commune de Vartez en Corrèze dont le rendez-vous est très prisé des petits et des grands. Même chose pour l'association des parents d'élèves de Chambon-sur-Voueize dont la chasse aux oeufs est célèbre en Creuse. Dans tous les cas, l'argent collecté permet de financer des actions et des sorties tout au long de l'année.

"C'est le genre d'événements que l'on ne peut pas reporter, soupire Julien Bersoux du comité d'animation de Dun-Le-Palestel. Habituellement on a une centaine d'enfants qui participent. On fait aussi venir la fête foraine, mais ça n'a aucun sens de relancer une chasse au oeufs en juin ou même plus tard."

"J'ai la chance d'avoir un grand jardin, se console ce papa, alors oui dimanche il y'aura des surprises pour mes enfants. Mais on ne pourra pas sortir de chez nous, et ce sera sans les copains et les copines."