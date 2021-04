La chasse aux œufs est ouverte en Vaucluse, les chocolatiers débordés pour Pâques

En France, Pâques représente de 10 à 13.000 tonnes de chocolat produit sous toutes ses formes : poules, oeufs, cloches. Avec Noël, le secteur réalise ainsi la plus grosse partie de son chiffre d'affaires. En Vaucluse, la tendance est la même. Et avec la crise sanitaire, l'appétit pour le chocolat a même grandi.

"On est submergés, pour nous Pâques c'est Noël numéro 2" - Mehdi Benkhelifa, chocolatier

A Avignon, la toute jeune chocolaterie "l'Authentique" rue Carnot n'a pas chômé pour que tout soit prêt pour ce week-end pascal. Pour Pâques, Mehdi et Lisa, ont réalisé des moulages presque jour et nuit. Au total, cela représente plus de 700 œufs, poules, lapins revisités. Et ils n'ont pas pu satisfaire tout le monde. "On est submergés, pour nous Pâques c'est Noël numéro 2. On est à 30% de ce qu'on est capables de faire, nous ne sommes pas assez dans le labo. On est en train de recruter, nous aurons des apprentis à la rentrée prochaine. J'essaye de produire un peu pour la boutique en plus des commandes, et on se fait dévaliser dans la matinée", explique Mehdi Benkhelifa.

L'Authentique a ouvert pendant le premier confinement et depuis la chocolaterie pâtisserie marche très fort depuis. "Notre clientèle de Pâques l'année dernière, on la retrouve pour chaque événement et il y a aussi des fidèles quasi quotidiens".

L'indémodable chasse aux oeufs

Dans leur laboratoire ouvert sur la boutique, tout transpire le chocolat. "A gauche, la machine à chocolat noir, en face de vous, la machine pour le chocolat au lait. En priorité, vous avez toute la partie cuisson avec là où je vais caraméliser pour faire mes pralinés. Ça sent bon le chocolat, nous on baigne dedans, on ne sent plus le chocolat !"

Sébastien a pris les devants, il a fait ses commandes pour le jour J, parce que Pâques, c'est "une envie, un plaisir et puis l'envie de partager surtout". Et il faut dire que qui dit tradition de Pâques, dit l'indémodable chasse aux œufs. "Ce sont les souvenirs en famille, avec les parents, les grands-parents, la chasse aux œufs dans le jardin, et pour nous chocolatiers, c'est comme si c'était Noël une deuxième fois", s'émerveille Lisa Le Tirilly.

A l'Authentique, Mehdi et Lisa ont imaginé des chocolats de Pâques originaux comme le lapin en origami © Radio France - Isabelle Gaudin