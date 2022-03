La chasse aux sangliers prolongée localement en Haute-Saône : des chasseurs expriment leur mécontentement

Malgré la fin de la saison de chasse au sanglier, le 28 février dernier, les chasseurs sont toujours incités à prélever cet animal, dans le bassin de Champagney, en Haute-Saône. Dans cette zone, qui comprend 44 communes, plus de 650 sangliers ont été tués cette saison, depuis début septembre, mais ce n'est pas assez. L'autorisation a été prolongée jusqu'à la fin mars.

Dans la commune même de Champagney, l'association des chasseurs, qui compte 73 adhérents, a prélevé 130 sangliers, 30% de plus que la saison dernière. "On a fait notre part du travail", indique Jean-Claude Brouillard, le président de l'association. "On n'est pas pour cette prolongation. On a déjà fait beaucoup. On a des caméras dans la forêt, il y en a beaucoup moins maintenant, on n'entend plus les habitants se plaindre."

Jean-Claude Brouillard précise que l'espèce doit se renouveler, et que la période est à la reproduction. Il souligne également un aspect financier : "Chaque sanglier que nous tirons, nous devons le payer, 100 euros par tête, avec le matériel, le permis de chasse... Cela devient un vrai budget. On n'est plus à l'époque de la vieille chasse, et beaucoup de monde n'est pas au courant de ce genre de choses."

Les sangliers sont régulièrement pointés du doigt car ils retournent les cultures dans les champs. Les fédérations de chasse doivent d'ailleurs payer des dédommagements aux agriculteurs. Pas moins de 550.000 euros cette saison en Haute-Saône.