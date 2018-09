Saint-Léger-en-Yvelines, France

La campagne de chasse s'est ouverte dimanche à 9 heures dans les départements d'Île-de-France. Elle se terminera le 28 février 2019 à 18 heures.

Les 23.000 adhérents à la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France ont donc pu reprendre leur activité, comme à Saint-Léger-en-Yvelines où une quinzaine de chasseurs ont traqué chevreuils et sangliers.

"C'est un grand moment parce qu'on se retrouve à plusieurs, avec des gens que des fois on n'a pas vu de l'année, mais ça m'a émotionné plus que ça quand j'étais plus petit. Avant, ça m'empêchait de dormir", raconte François Marie, président d'une société de chasse à Saint-Léger-en-Yvelines. François a obtenu son permis pour la première fois à l'âge de 16 ans, en 1976.

François Marie, passionné de chasse Copier

"Moi ce que j'aime bien, c'est gérer le territoire", précise le président qui affirme que le rôle des chasseurs est nécessaire pour réguler la faune.

Malgré plusieurs heures passées dans la nature ce dimanche, la première sortie de la saison fut "une belle bredouille" : dix chevreuils levés mais pas un seul de touché. "C'est le jeu", et ce n'est pas grave. Côté cuisine, le déjeuner était déjà assuré. Les chasseurs ont fêté l'ouverture de la saison en partageant un copieux repas. Au menu : du chevreuil, abattu l'an dernier.

Ecoutez l'intégralité du reportage Copier

En France, environ 1.100 000 personnes détiennent un permis de chasse valide.