Les fusils et les cartouches sont prêts. Ce dimanche matin à 9h00, c'est l'ouverture de la chasse qui va durer jusqu'au 28 février. Un moment attendu par les 12 500 chasseurs de la Sarthe

Cela fait 6 mois que les chasseurs rongent leur frein. Cette fois c'est bon la chasse est ouverte ! "J'en connais qui ne dorment pas la nuit avant l'ouverture" sourit Benjamin, jeune chasseur sarthois de 22 ans. Lui chasse pratiquement toute l'année mais il le reconnaît l'ouverture c'est toujours un moment à part. "On retrouve les copains, on boit le café le matin avant de partir". Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet

"On a le palpitant qui monte, les poils qui se dressent"

La chasse, Benjamin est tombé dedans quand il était tout petit. "Je partais chasser avec mes grands pères. Ce sont eux qui m'ont transmis le virus. Alors à 16 ans, il passe le permis, achète un fusil et va battre la campagne. Au petit gibier d'abord, puis au gros : cerf, chevreuil, sanglier. "J'ai toujours une montée d'adrénaline quand j'entends les chiens aboyer, quand j'entends le gibier bouger. Quand l'animal passe devant vous, on a le palpitant qui monte, les poils qui se dressent". Parfois, Benjamin choisi de ne pas tirer. "La beauté de l'animal, la ruse d'un chevreuil, un beau cerf qui saute une allée, l'image est tellement belle qu'on est pas obligé de tirer". Loin de l'image du viandard qui énerve Benjamin. D'ailleurs, avec l'association des jeunes chasseurs de la Sarthe, il encadre aussi les débutants pour les guider leurs premiers pas. Avec deux priorités : la sécurité et le respect de la nature.

Les jeunes chasseurs doivent passer leur permis avant de tirer leur premier coup de fusil. Avec une priorité : le respect des règles de sécurité © Radio France - Yann Lastennet

Des actions qui devraient battre en brèche pas mal d'idée reçues, c'est en tout cas ce qu'espère Marie-Solène Beuzelin, la présidente de l'association. "Je trouve dommage que certaines personnes s'arrêtent sur des clichés, gardent à l'esprit la mauvaise image du chasseur qui tire sur tout ce qui bouge. C'est vrai, il y a encore des chasseurs qui ne respectent pas les règles mais ce n'est pas la majorité. Nous, au sein de l'association, on tente de promouvoir, les consignes de sécurité, éthique de chasse, respect du gibier. Et puis c'est aussi une façon de penser la chasse qui ne se résume pas à tirer sur du gibier. C'est aussi se promener, être dans la nature, passer des bons moments entre amis".