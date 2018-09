La chasse s'ouvre ce dimanche dans tous les départements du sud de la France et trois départements de l'Est, le Doubs, le Jura et la Haute-Saône. Il faudra ranger les fusils le 28 février 2019.

Les chasseurs sortent les fusils ce dimanche dans plus de la moitié des départements français. Il s'agit de tous les départements du sud de la France et de trois territoires de Bourgogne Franche-Comté, le Doubs, le Jura et la Haute-Saône. Ce calendrier, fixé par arrêté préfectoral, concerne la chasse au gibier à poils et à plumes, avec quelques restrictions variant selon les départements pour certaines espèces. La saison prendra fin le 28 février 2019

Ailleurs en France, les chasseurs d'Alsace-Moselle avaient ouvert la saison en 23 août et les Corses le 2 septembre. Dans les régions de la Bretagne, Pays-de-Loire, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Ile de France et les autres départements du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté, il faudra attendre le 16 septembre. Ce sera pour le 23 septembre dans la Manche, la Mayenne, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Cher, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir, l'Orne, l'Eure et l'Oise et le 30 septembre dans la Sarthe.

Les dates de la chasse, département par département. © Visactu

Cette ouverture intervient quelques jours après que le président Emmanuel Macron a donné son aval pour diviser par deux le prix du permis national de chasse, qui passera ainsi de 400 euros à 200 euros. Quelques jours également après la démission du ministre de l'environnement, Nicolas Hulot, qui a mis en cause le lobbying des chasseurs. Selon la Fédération nationale des chasseurs, en 2015 la France comptait plus de 1,1 million de chasseurs pratiquants.