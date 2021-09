La chasse est ouverte, mais le dialogue entre chasseurs et militants de la cause animale est fermé

Après cette année marquée par la crise sanitaire, la Fédération de chasse de Haute-Vienne fait le bilan : 10 000 chasseurs dont 7000 adhérents actifs sur le département. Dans son communiqué, la Fédération s'inquiète de "la montée en puissance des attaques en règle contre la chasse" et appelle ses adhérents à se joindre à la manifestation régionale qui se tiendra à Mont de Marsan le 18 septembre pour défendre la pratique de la chasse.

Les deux camps se regardent en chien de faïence et s'accusent mutuellement d'intimidations. D'un côté, les anti-chasse, comme Jean-Christophe, qui habite du côté de Nexon. Il était il y a peu membre d'un collectif limousin de défense de la cause animale qui a été dissout, notamment parce qu'il y a eu "beaucoup d'intimidations et d'insultes de la part de chasseurs, de pressions subies par des militants", dit-il. Selon lui, "on leur a fait comprendre qu'ils devaient se taire, et c'est vrai que quand on a un fusil, c'est plus facile de faire taire son interlocuteur".

"Par précaution", lui-même fait profil bas dans sa commune. "J'essaye de ne pas faire connaitre mon activité militante pour me protéger moi et mes animaux , connaissant les réactions possibles, explique-t-il, c'est difficile de faire entendre sa voix quand on est militant pour la cause animale, parce que les chasseurs ont beaucoup de pouvoir dans la campagne limousin."

Les animaux sont des êtres sensibles, capables d'éprouver des émotions et de la souffrance, donc je suis évidemment contre le fait de les tuer pour le plaisir, puisque la chance dans nos contrées est une pratique de loisir qui n'a pas de justification réelle. Il existe des zones en Europe où la chasse est interdite et ce sont des gardes nationaux qui se chargent de problèmes éventuels. On s'est aperçu dans les endroits où on laisse un certain ensauvagement, les écosystèmes ont tendant à s'équilibrer naturellement, i y a une auto-régulation des espèces. On parle souvent des sangliers, mais c'est bizarre, plus on les chasse plus il y en a. Il y a des méthodes d'agrainage, où on essaye de maintenir de populations de sangliers pour la chasse loisir. ça consiste à les nourrir dans un endroit précis, soit disant pour les maintenir à distance des cultures selon les chasseurs, c'est surtout quelque-chose qui va maintenir la population de sangliers. Je suis dubitatif sur le fait que quelqu'un prendrait son fusil pour réguler la nature, je pense que c'est surtout parce qu'il a envie de traquer et de tuer un animal. Le fait de tuer un être sensible, ce n'est pas recevable pour un animaliste comme moi. Que ce soit un loisir, pour moi, c'est inimaginable. Pas très loin de chez moi, il y a de la chasse. J4ai déjà été promené sans savoir que c'était le jour de l'ouverture de la chasse, j'ai entendu tirer près de moi et je me suis senti en insécurité. Il y a des fusils dans la nature, j'entends tirer régulièrement et quand on se promène on n'est pas à l'abri de recevoir quelque-chose, il y a des accidents chaque année.

Grand gibier - Les populations de cerf et de chevreuil demeurent stables. Afin de gérer les effectifs, le plan de chasse de la saison à venir prévoit un prélèvement de 8220 chevreuils et de 895 cerfs sur 782 territoires, soit l’équivalent de l’accroissement démographique naturel annuel de ces espèces. Côté sanglier, rien de sensationnel pour le moment, les chasseurs ont prélevé 5895 sangliers l'an passé. Le contrôle de l’expansion de la population de sangliers instauré depuis plusieurs années semble pour l’instant porter ses fruits.

La chasse demeure peu accidentogène bien que le risque zéro n’existe pas, les bilans officiels en témoignent. La formation des chasseurs et la prévention des risques demeurent une préoccupation permanente des Fédérations. La sécurité est toujours LA priorité à la chasse.

Christian Groleau, président de la Fédération de chasse de Haute-Vienne. Je veux bien qu'ils aient eu des intimidations, qu'ils nous en apportent la preuve, mais jusque là c'est eux qui les font. Nous ils nous menacent sur les réseaux sociaux. On a même reçu des menaces de mort, d'ailleurs on a porté plainte. Nous on les respecte, mais eux ils ne le font pas. C'est une nébuleuse. Localement, ils doivent être un soixantaine, nous on est plus 7000. Mais ça reste une minorité, c'est marginal. Chacun fait ce qu'il veut et nous aussi. On se sent incompris. Ce qui m'agace, c'est que ceux qui sont contre, ils ne savent de quoi ils parlent. Nous, on explique ce qu'on fait, notamment au niveau de la bonne santé de la faune sauvage. Aucune espèce chassé en France n'est menacée, par le fait que nous on fait tout pour qu'elles soient là sinon on ne chasse plus. On protège en quelques sortes les espèces qu'on chasse. On chasse par plaisir. On a le courage de prélever des animaux pour les manger et on les mange. La chasse se pratique depuis des millénaires. Il y a un convivialité, une complicité entre l'homme et son chien, contrairement à ce que disent les militants comme quoi ils seraient nos exclaves. Nous, les chasseurs, on est dans la logique de la nature. Eux, ils ont perdu leurs gêne de chasseurs. On est là pour protéger la biodiversité, la développer, on ouvre les chemins, on participe à la vie de la ruralité. Entre 4500 et 6000 sangliers prélevés chaque année, environ 800 grands cervidés et entre 6500 et 8000 chevreuils. On est stables sur les licences de chasse. Il y a une reprise assez forte du nombre de nouveaux candidats au permis de chasse, malgré le climat délétère qu'ils instaurent sur la chasse, mais qu'est-ce que c'est agaçant cette intolérance de certains. Le permis de chasse est difficile à avoir, e moyenne en France, les résultats sont de 70% de réussite. C'est inférieur au permis de conduire d'ailleurs. C'est très stricte au niveau de la sécurité.

La Fédération nationale de chasse a mis en place un observatoire sur lequel les chasseurs peuvent signaler s'ils font l'objet d'actes de malveillance.

Une militante qui souhaite rester anonyme raconte avec subi de nombreux actes d'intimidation, notamment des dégradations sur sa voiture, un animal mort déposé devant sa porte...