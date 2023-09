La chasse ouvre le 10 septembre : priorité à la sécurité pour les chasseurs corréziens

C'est un moment très attendu dans le département comme ailleurs. Le 10 septembre les 8500 chasseurs corréziens peuvent repartir en quête de gibiers. Dans le département les gibiers les plus prisés sont les chevreuils, les sangliers, palombes et bécasses. Les populations de ces animaux sont plutôt en hausse malgré des prises toujours importantes, entre 5000 et 6000 sangliers par saison, 9500 chevreuils. Le réchauffement climatique y est pour beaucoup en favorisant par exemple la production des glands ou en augmentant la sédentarisation des palombes.

ⓘ Publicité

300 000 euros par an d'indemnisations

Robert Madupuy, le président de la fédération des chasseurs de la Corrèze y voit aussi l'effet d'un vrai changement des mentalités. L'image du chasseur ivre et viandard n'a plus lieu d'être. "Les choses ont fortement et tant mieux bien évolué. On n'est plus dans ce cadre, on est plus sur des gestionnaires". Il faut même parfois assure-t-il demander à certaines sociétés de chasse de prélever plus d'animaux, notamment des sangliers responsables de nombreux dégâts dans les cultures que la fédération indemnise. Elle y consacre en moyenne plus de 300 000 euros chaque année.

Formation et chaise haute

Mais si cette image de chasseur qui tire sur tout ce qui bouge agace Robert Madupuy, celle du chasseur "danger public" plus encore, rappelant qu'il n'y a eu que 80 accidents dont six mortels l'an dernier, tous touchant des chasseurs. "On ne peut pas dire que, même si je déplore ces accidents, ce soit vraiment un sport accidentogène". Le président fait cependant de la sécurité sa priorité absolue. D'où la mise en œuvre de nombreuses actions comme l'aide à l'achat de panneaux d'indication de chasse en cours ou de chaises hautes qui permettent de tirer de haut en bas. La consigne est faite également de rappeler les règles de sécurité avant tout départ de chasses et de battues. Robert Madupuy souligne enfin que 3000 Corréziens ont déjà suivi la formation sécurité décennale mise en place en 2019, que tous les chasseurs devront avoir suivi avant 2030.