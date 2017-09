La chasse reprend dans l'Yonne

Les 11.500 chasseurs du département s'y préparent bien sûr. Si la chasse au sanglier est ouverte depuis le 15 août, c'est la reprise pour tout le reste, petits gibiers comme le lièvre, ou plus gros, comme les cerfs.

D'ici dimanche , il faut vérifier que tout l'équipement est prêt, faire le plein de cartouches, nettoyer son fusil, les colliers pour les chiens... Est-ce que tout ça doit faire une somme ? La chasse n'est pas si chère selon Alexandre Bertrand, responsable l'armurerie "La billebaude à Auxerre". Selon lui, l'équipement du chasseur est fait pour durer: " La chasse ne me semble pas être le sport le plus onéreux. Si les cartouches sont du consommable, l'équipement lui, on le garde longtemps. On répare des fusils qui ont 40, 50 voire 60 ans et qui fonctionnent toujours. On peut chasser sans dépenser une fortune. on fait des packs pour les jeunes par exemple pour 600 euros."

"On peut chasser sans dépenser une fortune " - Alexandre Bertrand de la Billebaude

" La chasse ne me semble pas être le sport le plus onéreux" Copier

Il faut quand même rajouter au simple matériel, le prix du permis, des actions de chasse, et les frais liés au véhicule.

© Maxppp - photo d'illustration

Joël est chasseur à Aillant-sur-Tholon. Il vient faire ses derniers achats à l'armurerie la Billebaude en centre-ville d'Auxerre:" Là c'est un collier de dressage pour que le chien m'obéisse" Il en a pour une cinquantaine d'euros mais il ne compte pas vraiment ses dépenses pour la chasse:"Je ne regarde pas, c'est pour le plaisir, quand on est un vieux chasseur comme nous, on a pas de fusil à acheter."

"Je ne regarde pas à la dépense , c'est pour le plaisir" - Joël chasseur à Aillant

Alors ça coute combien, pour un débutant ? D'abord, il y a bien sûr le fusil. Alexandre Bertrand de l'armurerie la Billebaude_:"Pour les jeunes on fait des packs de 600 euros."Ensuite il y a la tenue. Direction Décathlon à Auxerre avec le responsable du rayon chasse, Nicolas:"Une paire de chaussures,20 euros, un lot de chaussettes à 5 euros,,un pantalon temps sec à 16 euros 90 et un gilet de chasse à 20 euros, on est à moins de 70 euros."_

Rajoutez à cela le prix du permis de chasse, 145 euros dans l'Yonne, les actions, et l'entretien d'un véhicule, et on arrive rapidement à 1000 euros, quand on veut rejoindre la grande famille des chasseurs

© Maxppp - photo d'illustration

Nous parlerons de cette rentrée des chasseurs ce vendredi matin avec l'invité de France Bleu Auxerre à 7h50, Gérard Delaire, le président de la société de chasse de Fleury-la-Vallée.

Le reportage de Kévin Dufrêche