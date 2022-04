La Châtre : l'URGC, qui œuvre pour préserver les races anciennes, pourrait disparaître

L'URGC va perdre ses subventions européennes en 2023. Elles représentent la moitié de son financement. Le conseil régional qui lui apporte l'autre moitié, étudie une augmentation de ses aides, mais l'URGC lance aujourd'hui un appel aux collectivités locales et notamment aux six départements de la région : il lui faut 72.000 euros pour continuer de salarier ses deux permanents. L'URGC a contribué à la redécouverte de races ou de variétés anciennes qui constituent un vrai patrimoine régional du vivant... et il y a encore tellement à faire.

Le céleri violet de Tours, remis au goût du jour avec l'aide de l'URGC - Agathe Lang

L'association a été précurseur, aux côtés d'autres partenaires et de producteurs, pour relancer des variétés potagères ou des races anciennes dont on a redécouvert tout le potentiel. La liste est déjà longue : " On peut citer la poule noire du Berry " détaille Agathe Lang, chargée de mission à l'URGC. " La chèvre cou clair du Berry, le mouton berrichon de l'Indre, ou le solognot, l'abeille noire de Sologne, ou bien sûr l'âne Grand Noir du Berry ". Des semences anciennes aussi comme le haricot Barangeonais ou la sucrine du Berry qu'on retrouve aujourd'hui sur nos marchés.

L'année dernière, l'URGC a retrouvé pas moins de six variétés régionales oubliées. Elle est allée rechercher des graines jusqu'au Canada : " C'est la betterave jaune ovoïde des barres " poursuit Agathe Lang. " C'était une variété développée sur le domaine des barres dans le Loiret. Elle avait complètement disparu. On n'en avait plus aucune trace dans la région. Et on l'a retrouvée chez un semencier Québécois. Il a dû y avoir un voyage de semences il y a plusieurs dizaines d'années. Il en avait et la commercialisait. C'est comme cela qu'on a pu remettre la main dessus. "

Un atelier sucrine du Berry - Agathe Lang

L'URGC travaille également directement avec les producteurs : " On est là pour leur permettre de mener des actions de terrain. S'il y a besoin, on leur fournit un appui technique. On peut les aider à trouver des subventions. On aide à organiser la filière. On peut gérer le suivi génétique de certaines races. C'est le cas par exemple pour la cou clair du Berry. " Un travail qui prend un relief particulier à une époque où les consommateurs recherchent aujourd'hui le goût et apprécient un retour à l'authenticité. Il reste à peine huit mois à l'association pour convaincre de nouveaux financeurs. De nouveaux adhérents sont également les bienvenus.