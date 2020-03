La Châtre : malgré le coronavirus, le public a savouré l'arrivée du Paris-Nice !

C'est une drôle d'atmosphère qui se dégageait à l'arrivée à La Châtre, pour la troisième étape du Paris-Nice. Devant le panneau indiquant les 300 derniers mètres sur l'avenue Gambetta, les spectateurs sont nombreux. Mais derrière, et en direction de la ligne d'arrivée, il n'y a quasiment plus personne. Une mesure de précaution liée au coronavirus. Certains passionnés sont forcément frustrés. "C'est dommage qu'on ne puisse pas aller plus près de la ligne d'arrivée. On attendait ça avec tellement d'impatience à La Châtre. La fête est gâchée", regrettent Eric et Martine. "Il devrait y avoir le double ou le triple de spectateurs", ajoute un autre passionné.

Julian Alaphilippe, premier à l'applaudimètre

Le spectacle est quand même au rendez-vous. Sur l'avenue Gambetta, les cyclistes entament le sprint. Ils arrivent lancés à plus de 70 km/h. "C'est hyper impressionnant ! C'est encore mieux que de les voir à la télé. C'est une superbe arrivée avec un super sprint. Ça fait du bien d'avoir une étape à La Châtre", estiment plusieurs spectateurs.

Quelques petits veinards ont même pu s'approcher de la ligne d'arrivée. "J'habite à 50 mètres de la ligne d'arrivée. J'ouvre la porte, et je suis directement devant les coureurs. Je suis un chanceux", sourit Christian. Cet habitant de La Châtre, passionné de cyclisme, en a pris plein les yeux. "Les voir monter la côte à cette vitesse, c'est impressionnant. Moi, quand je le fais à vélo, je tire la langue comme un bœuf", rigole-t-il.

Pas de photos et pas de dédicaces pour Julian Alaphilippe. Le cycliste berrichon n'échappe pas aux mesures de précaution à cause du coronavirus © Radio France - Jérôme Collin

Après la course, le public va en direction des bus des équipes pour apercevoir les cyclistes. Le plus applaudi, c'est Julian Alaphilippe. Malheureusement, des barrières empêchent le public d'aller au contact des coureurs. Le cycliste berrichon ne pourra pas faire plus qu'un salut au public. Pas de photos, pas de dédicaces. Ce n'est évidemment pas la volonté de Julian Alaphilippe, il est simplement obligé de se plier aux règles. "C'est dommage de ne pas avoir pu à la rencontre des coureurs", déplore Valentin, jeune cycliste fan de Julian Alaphilippe. "C'est mon idole, je fais du vélo pour lui ressembler. J'aime bien sa façon de courir, en plus il est berrichon", ajoute-t-il.

Forcément, avec ce Paris-Nice un peu tronqué, les habitants de La Châtre espèrent avoir mieux à se mettre sous la dent dans les prochaines années. "Si le Tour de France pouvait venir l'année prochaine, ça serait super. Ce serait le rêve ! Mais ça dépend aussi de nos élus", explique Eric.