La cheminée de la centrale thermique d'Aramon sera détruite au mois de juin

Elle était devenue un marqueur du paysage d'Aramon et des alentours. La cheminée rouge et blanche de la centrale thermique située le long du Rhône sera dynamitée au mois de juin prochain, a appris France Bleu, confirmant une information de Midi Libre . La préfecture du Gard doit encore donner des précisions sur les modalités de l'opération qui va affecter la circulation fluviale, routière, aérienne et générer des nuisances pour les riverains.

Construite en 1977, la centrale thermique d'Aramon a fermé en avril 2016 et a été reconvertie en centrale solaire. Sa cheminée, qui culmine à 272 mètres de haut, est devenue incontournable dans le paysage d'Aramon et des communes alentours. "C'est presque un moment qui va disparaître", reconnaît-on à la mairie de la commune.