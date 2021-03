Nuit de la Chouette à Dijon, une occasion de découvrir un rapace protégé qui se porte bien et une légende

La Nuit de la chouette c'est une belle occasion de découvrir un peu mieux ce rapace nocturne,"qui peut fasciner justement parce qu'on ne le voit pas mais qu'on peut l'entendre", avance Étienne Etienne Colliat-Dangus. Un rapace dont les cinq espèces se retrouvent en Côte-d'Or et qui selon lui, "se portent plutôt pas mal".

Une chouette hulotte - H.Cudey

Des espèces protégées et présentes en Côte-d'Or

L'espèce la plus connue, c'est la chouette Hulotte, dont vous avez forcément entendu le chuintement. Mais il y aussi la Chevêche d'Athéna qu'on trouve en haut des bâtiments et puis deux espèces dites plutôt de montagne, la chouette de Tengmalm, la Chevêchette d'Europe et enfin la chouette Effraie, toute blanche vraisemblablement celle qui a inspiré la sculpture qui orne l'édifice Notre-Dame à Dijon.

Véritable emblème de la ville, la chouette de Dijon niche sur un contrefort de l'église Notre-Dame. © Radio France - Thomas Nougaillon

La chouette, une légende devenue l'emblème de Dijon

Tout au long de ce mois de Mars, plusieurs rendez-vous sont donc programmés pour en savoir plus sur le rapace. Un oiseau qu'on croit bien connaitre ici à Dijon, mais quand on pose la question dans les rues de la cité des Ducs, les réponses sont parfois floues, "je crois que c'est un parcours avec des dessins par terre" sourit cette étudiante, "un principe" pour ce quadra qui sait sans l'avoir déjà fait "qu'il faut la caresser" mais de quelle main, ça devient compliqué ! Un sujet que maîtrise bien Bertrand Carlier, ce journaliste indépendant a enquêté et même publié un livre sur la chouette de Dijon, "la légende raconte que quand on touche la chouette de la main gauche, elle exauce les vœux ou elle elle porte bonheur."

A lire aussi : "La véritable histoire de la chouette de Dijon" le livre événement sort ce jeudi 13 juillet 2017

Pour tout connaitre des origines de cette légende, vous pouvez suivre ce mercredi 17 mars 2021, dès 19 heures, une visioconférence sur "La véritable histoire de la chouette de Dijon". Un rendez-vous en ligne et gratuit proposé par la LPO 21 et animé par Bertrand Carlier.

→ Et pour écouter le Dossier + INFO rendez-vous ce mercredi 17 mars 2021 à 6H30 et 8H40 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.