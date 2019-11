VIDÉO - En Côte-d'Or, succès grandissant de la "chouette thérapie"

Nuits-Saint-Georges - France

L’association côte-d'orienne "les Chouettes du Cœur" annonce un partenariat avec AG2R la Mondiale soutenu par "L’Institut Pasteur". Très concrètement, cela va permettre de financer un programme de recherche sur trois ans, destiné à tester l'efficacité de cette aide thérapeutique non médicamenteuse et des ateliers dispensés par des bénévoles auprès de personnes fragilisées, handicapées ou âgées à l'aide d'oiseaux de proie.

Comment se déroulent ces ateliers?

Nous avons assisté à un atelier de "Chouette Thérapie" au sein d'un accueil de jour où étaient présentes une petite dizaine de personnes. Tout d'abord Timothée Josselin, fauconnier de l'association, ouvre la cage à l'un de ses rapaces. Avec ses immenses yeux oranges l'oiseau de proie passe la tête puis grimpe sur son gant de cuir. Timothée le présente aux résidents.

Timothée Josselin, fauconnier de l'association et la magie de ses rapaces © Radio France - Thomas Nougaillon

"Apprivoiser leurs peurs"

Olivier, l'un d'eux, prend le rapace sur son bras et le présente à son trou à ses compagnons. L'animal majestueux et fragile pèse à peine 200 grammes. Tous les regards sont braqués sur lui. Olivier se balade fièrement, le bras tendu, à la rencontre des autres personnes assises en arc de cercle. Un rituel très important pour Timothée. "Ce n'est pas toujours évident de porter un rapace sur son poing. Et donc de voir les copains qui porte l'oiseau en totale confiance, ça rassure les personnes. Cela permet d'apprivoiser leurs peurs."

Faire voler les chouettes de bras en bras

Deuxième partie de l'atelier : faire voler un oiseau de résident en résident! Et là c'est Airelle, une chouette effraie, qui va être utilisée. "Cette partie de l'atelier est très importante. Parce que la notion de vol permet à nos résidents d'avoir le sentiment que leur handicap s'envole en même temps que la chouette".

Michel, résident de l'accueil de jour de Nuits-Saint-Georges © Radio France - Thomas Nougaillon

"Les animaux sont très affectueux avec les êtres humains"

Dans la salle on a tiré les rideaux la concentration est maximale. Airelle prend son envol et se pose sur le bras de Michel... Le septuagénaire sourit sans un mot. Michel est un vieil habitué de la "Chouette Thérapie" pratiquée depuis de nombreuses années dans cet accueil de jour, mais il est toujours sous le charme de ces petites chouettes. Il dit qu'elles le détendent. "C'est super bien, les animaux sont très affectueux avec les êtres humains. C'est très important pour nous."

Durant la première partie de l'atelier les résidents se déplacent avec la chouette ou le hibou sur le bras © Radio France - Thomas Nougaillon

La Chouette Thérapie ça marche?

Dans l'assistance Catherine Josselin, mère de Timothée et épouse d'Hubert le fondateur de l'association. Pour elle c'est sûr la "Chouette Thérapie" ça marche! "Cela fait onze ans que l'on vient ici et on a vu les personnes évoluer. Elles ont pris de la confiance en elles. C'est le cas de Michel par exemple. Au début il n'aimait pas les oiseaux. Et maintenant il est le premier à en dire du bien!" La "Chouette Thérapie" mérite t-elle une reconnaissance scientifique? Réponse dans trois ans.

La Chouette Thérapie comment ça marche? Réponse avec ce reportage. Copier

Retrouvez notre "+ info" sur la Chouette Thérapie ce jeudi 14 novembre 2019 sur l'antenne de France Bleu Bourgogne à 7h18 et 8h45 (98.3 ou 103.7). Vous pouvez aussi l'écouter en cliquant sur le lien ci dessus.