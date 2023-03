La Cimade se mobilise contre les conditions d'enfermement au CRA du Mesnil Amelot

La Cimade se mobilise ce jeudi midi devant le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Des élus et des collectifs de sans-papiers seront aussi mobilisés aux côtés des intervenants de l'association qui apporte de l'aide aux personnes menacées d'expulsion.

Elle demande notamment le respect du droit, en mettant "fin aux expulsions illégales des personnes avant leur audience devant le juge administratif ou avant la réponse de l’OFPRA sur leur demande d’asile". Autre point sur lequel elle insiste, la fin de l'enfermement des personnes vulnérables et la libération des personnes non expulsables "car originaires de pays avec lesquels la France n’a pas ou plus de relations diplomatiques, , les personnes risquent pour leur vie ou leur liberté en cas de renvoi".

Deux autres points pour lesquels la Cimade se mobilise : la fin des expulsions des personnes légalement protégées contre l'éloignement et la fin des placements à l'isolement et des "violences policières".

Le 2 février, la Cimade a retiré son équipe d'intervenant au CRA du Mesnil-Amelot à cause "de la très nette dégradation des conditions d'exercice de ses missions en rétention : pratiques illégales et de plus en plus répressives de l'Etat, conditions d'enfermement indignes des personnes, violation de l'accès au droit des personnes".