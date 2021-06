Le cinéma du Polygone de Béziers rouvre ce vendredi

C'est un véritable soulagement au sein des équipes du cinéma Monciné à Béziers. Une semaine après l'important incendie qui a détruit une partie de la coupole du Polygone dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 juin, les neuf salles vont rouvrir leurs portes ce vendredi après-midi. Le cinéma du centre commercial n'a pas été touché par les flammes mais la direction a souhaité mener une série de vérifications au niveau de la sécurité. La dizaine de salariés était au chômage technique depuis une semaine.

"Après l'incendie, la situation a été compliquée psychologiquement pour nous", reconnaît le directeur du cinéma. Pour Najih Alami, il a fallu gérer cette nouvelle fermeture : "après la longue période où nous étions fermés à cause du Covid, celle-ci a été beaucoup plus compliqué à gerer". Le directeur a pu compter sur la rapidité d'intervention des entreprises et une vague de soutien importante sur les réseaux sociaux. Le cinéma a tout fait contrôler dans ses locaux : "le système électrique, le système incendie, bref nous avons voulu prendre aucun risque".