La circulation des bus Ilévia fortement perturbée dans la métropole lilloise ce lundi

La circulation des bus Ilévia est très perturbée ce lundi 17 juillet dans la métropole lilloise. Une partie des chauffeurs ont décidé de ne pas prendre le volant après l'agression d'un contrôleur ce samedi à La Madeleine, à côté de Lille. Il s'agit d'un mouvement spontané en solidarité avec leur collègue blessé.

Selon la CGT d'Ilévia, le contrôleur a été blessé à l'œil samedi en fin de journée alors qu'il descendait d'un bus à bord duquel il venait d'effectuer une opération de contrôle avec des collègues. D'après le syndicat, il pourrait s'agir d'un tir d'un fusil de paintball. C'est en descendant qu'il a ressenti une très vive douleur à l'œil. Il a été hospitalisé et risque de perdre son œil.

Mohammed Farhi, représentant de la CGT au sein d'Ilévia, dénonce des violences de plus en plus fréquentes envers les agents d'Ilévia et demande des actions de la part de la direction. Une réunion est prévue ce mardi sur le sujet entre la direction et les syndicats.