La circulation des TER perturbée ce lundi en Auvergne à cause d'un mouvement de grève

Clermont-Ferrand, France

Si vous avez prévu de prendre le TER lundi 27 mai au départ de Clermont-Ferrand notamment il va falloir s'armer de patience.

Un mouvement social est prévu en Auvergne et la circulation est perturbée toute la journée sur certains axes.

Aucun train entre Clermont et Volvic

Il n'y aura aucun train entre Clermont- Ferrand et Le Puy (et deux allers-retours en car de substitution). Aucun train entre Clermont et Nîmes ou entre Clermont et Volvic (et un aller-retour en car de substitution).

Comptez sur trois allers retours en car de substitution entre Clermont et Aurillac.

4 trains sur 16 entre Clermont et Thiers

Il y aura 5 trains sur 9 entre Clermont-Ferrand et Brioude, 4 trains sur 14 (plus quatre cars de substitution) entre Clermont-Ferrand et Montluçon.

6 trains sur 13 sur la ligne Clermont-Ferrand et Moulins et 4 trains sur 16 entre Clermont et Thiers (plus quatre allers-retours en cars de substitution).

La SNCF conseille de suivre l'évolution du trafic sur son site internet.

Le trafic des Intercités devrait en revanche être normal.