La circulation des lignes de tramway est fortement perturbée ce lundi matin à Marseille à cause d'un incident technique. Le trafic est totalement interrompu sur la ligne T3.

La circulation des tramways très perturbée à Marseille à cause d'un incident technique

Prenez vos précautions si vous deviez emprunter le tramway à Marseille ce matin, la circulation est fortement perturbée. D'après la RTM les 3 lignes sont touchées. Voici les détails :

Tram T1 : circule seulement entre Saint-Pierre et Les Caillols. Sept stations ne sont pas desservies : Noailles, Eugène Pierre, Camas, George, Jean Martin, La Blancarde et Sainte-Thérèse.

Un service de bus relais est mis en place entre les stations Saint-Pierre et Noailles.

Tram T2 : circule seulement entre Réformés Canebière et La Blancarde. Huit stations donc ne sont pas desservies : Arenc Le Silo, Euroméditerranée Gantès, Joliette, République Dames, Sadi Carnot, Belsunce Alcazar, Canebière Capucins et Canebière Garibaldi.

Tram T3 : service totalement interrompu