La circulation est rétablie sur l'autoroute A7 à hauteur de Bollène

Bollène, France

Après plus de 24 heures de fermeture complète, l'autoroute A7 est à nouveau rouverte à la circulation au niveau de Bollène et dans les deux sens de circulation. Samedi après midi, un groupe de Gilets Jaunes en colère avait mené une action de blocage complet de l'axe routier avant d'être délogé par les forces de l'ordre tard dans la soirée. Problème : l'incendie des barrages mis en place (pneus et palettes) a fortement abîmé la chaussée. Les techniciens de Vinci Autoroutes ont du intervenir rapidement pour remettre en état les lieux afin de sécuriser et de rétablir la circulation. A noter que les échangeurs de Bollène (n°19), d'Orange Sud (n°22) et d'Avignon Nord (n°23) restent fermés en entrée comme en sortie "suite aux importantes dégradations et actes de vandalisme subis lors des manifestations" déplore Vinci Autoroutes.