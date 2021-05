Corniche basque : l'accès au sentier du littoral d'Hendaye et Ciboure interdit à partir du 1er juin

Le sentier de la corniche entre Ciboure et Hendaye

Le préfet des Pyrénées Atlantiques prend un arrêté pour interdire dès mardi 1er juin la circulation sur le sentier du littoral entre Hendaye et Ciboure. C'est bel et bien le sentier qui est concerné. La route pédestres, empruntée parfois par les cyclistes, sera rétrécie, voire légèrement déplacée sur les tronçons identifiés les plus à risque (il y en a trois). Une réflexion va être engagée rapidement pour déplacer le sentier de l'autre côté de la route. Aucune décision n'est envisagée encore sur l'avenir de la route mais la Communauté d’agglomération Pays Basque va lancer un groupe de travail auquel l'Etat participera.

Selon le préfet Eric Spitz :