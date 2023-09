La Cité de la Mer à Cherbourg signe son meilleur été depuis 20 ans

Si l'été n'a pas forcément été beau dans le ciel cherbourgeois, le soleil a en revanche bien brillé sur la Cité de la Mer. Le site vient de connaître sa meilleure saison estivale depuis 20 ans, avec plus de 124.000 entrées enregistrées en juillet et en août. Un chiffre en hausse de 23,8% par rapport à l'été 2022.

Les cinq chiffres de la fréquentation estivale

Un boom de la fréquentation en juillet : 55.755 visiteurs, soit une hausse de 43% par rapport à juillet 2022

Près de 70.000 visiteurs rien que sur le mois d'août

La barre des 2.000 visiteurs en moyenne par jour est dépassée, avec 2.030 entrées quotidiennes

La Cité de la Mer a connu 9 grosses journées avec plus de 3.000 visiteurs par jour, contre 3 en 2022

par jour, contre 3 en 2022 Le pic de l'été a été atteint le 31 juillet, avec 4.773 visiteurs sur une seule journée

Qui sont les visiteurs de la Cité de la Mer ?

La Cité de la Mer attire principalement les visiteurs français, qui représentent les trois-quarts des entrées de l'été. Près d'un tiers des visiteurs est normand, avec, largement en tête, les Manchois (17,71% des entrées). Les locaux signent d'ailleurs leur grand retour, en étant 61% de plus qu'en 2022.

Mais les touristes étrangers, eux aussi, sont de plus en plus nombreux à venir et représentent 23,4% des visiteurs. On croise des Allemands (6,12%), des Belges (3,24%), des Néerlandais (3,07%) et les Britanniques qui recommencent à venir sur le continent (2,31%).

Un site qui change de dimension

La Cité de la Mer a le vent en poupe. "C'est devenu de plus en plus un incontournable du Cotentin", souligne Michel Rouget, son directeur général. Le site surfe sur l'effet d'attraction touristique du Cotentin, mais également sur le titre de Monument préféré des Français en 2022. A tel point que les 250.000 entrées sur l'année ont déjà été dépassées cet été.

"On passe un cap, c'est évident. Pour nous, ça soulève aussi des interrogations : comment on gère le flot de visiteurs, la billetterie en ligne, est-ce qu'il faut qu'on ajoute des toilettes, comment on met plus de confort quand on doit attendre une heure et demie pour visiter le sous-marin ?", expose Michel Rouget.

Le site doit également sans cesse se renouveler, d'où le lancement d'un grand chantier lors de la fermeture hivernale : la refonte complète de l'espace d'exposition sur les sous-marins à côté du Redoutable, qui sera davantage axé sur les sons sous la mer.