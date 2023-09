La Cité de la Mer a son nouveau président, Frédéric Moncany de Saint-Aignan succède à Bernard Cauvin

D'un homme de la mer à un autre. La Cité de la Mer change de capitaine et c'est Frédéric Moncany de Saint-Aignan qui succède à Bernard Cauvin comme président du site cherbourgeois. Son arrivée a été officialisée ce mardi 19 septembre.

Un figure maritime normande

Frédéric Moncany de Saint-Aignan a toujours baigné dans le monde maritime. Né à Rouen en 1959, il a passé une partie de sa carrière comme capitaine de 1ère classe de la navigation maritime et pilote de port. Il préside maintenant l'Ecole nationale supérieure maritime et, jusqu'à la fin de l'année, le Cluster maritime français, regroupant plus de 400 acteurs du monde maritime.

"Il était primordial qu'un grande figure du maritime succède à Bernard Cauvin. Les défis sont nombreux, notamment celui de franchir un nouveau cap en termes de notoriété nationale et internationale, y compris dans les liens avec le monde économique, mais aussi avec la jeunesse", se réjouit David Margueritte, le président de l'Agglomération du Cotentin, principal actionnaire de la Cité de la Mer.

Une page qui se tourne mais un cap maintenu

C'est une page qui se tourne pour la Cité de la Mer, présidée pendant 21 ans par son fondateur Bernard Cauvin. "Le bilan de ses vingt dernières années est un incroyable succès. Il s'agit de poursuivre cette dynamique très positive", explique Frédéric Moncany de Saint-Aignan, qui prend les rênes du deuxième site payant le plus visité de la Manche et qui devrait certainement dépasser les 300.000 visiteurs cette année.

"Je m'inscris pleinement dans les pas de Bernard Cauvin son fondateur et je souhaite amplifier le projet qu'il a fondé tout en explorant d'autres opportunités." Le nouveau président de la Cité de la Mer compte ainsi mettre à profit les réseaux qu'il a tissés tout au long de sa carrière dans le monde maritime. "Je souhaite que nous puissions montrer à tous les visiteurs, qu'ils soient grand public ou professionnels, la diversité de l'écosystème maritime afin d'ouvrir la Cité de la Mer sur tous les enjeux marins et maritimes. Je suis très attaché également à promouvoir l'attractivité de toute une filière et la richesse des métiers de la mer."