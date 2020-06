La cité des fleurs de Maubeuge infestée de rats, les habitants à bout

Bernadette a bien du mal à se remettre de sa rencontre avec un rat qui s'était installé dans sa console d'entrée, à côté des toilettes

J'ai peur, j'ai toujours ça dans la tête....quand je vais aux toilettes, je frappe. On a toujours peur de laisser la porte ouverte, peur qu'ils rentrent dans la maison

Plus loin c'est dans la cuisine de Valentin qu'un animal s'est invité, et depuis le jeune papa a peur pour son bébé d'un an et demi, il n'ose plus le faire sortir dehors.

Jacky le voisin qui a aidé Bernadette a faire fuir l'animal, voit défiler les rongeurs sous sa fenêtre le soir,

Y'a des rats c'est des vrais chats, c'est horrible !

Des carrés de pelouse saccagés

Des rats qui saccagent aussi les petits carrés de pelouse de la cité, Hervé en a fait les frais, avec une dizaine de trous

Le terrain, il est miné ! J'ai mis du produit, j'ai cassé du verre, j'ai rebouché peut-être 10 fois, j'ai même mis le feu (rire) On a essayé pas mal de choses, mais ça revient toujours

Trous dans le jardin d'un habitant © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Interpellé par les habitants excédés, Promocil le bailleur social a commencé à reboucher les trous, installer des pièges à rats, et dératiser 2 logements. Céline Nicolas, la responsable d'agence de Maubeuge assure qu'elle est en lien avec l'agglomération et la ville pour envisager une dératisation complète des réseaux d'eau, car le problème pourrait venir de là.

Promocil qui enregistre un doublement de ses interventions liées aux rats sur toutes ses agences depuis plus d'un an, une explosion des populations de rongeurs a priori liée aux hivers doux.