18e Brive Festival : "c'est probablement notre plus belle édition"

Aurevoir, scène, chapiteaux, gobelets et bracelets fluos... Après quatre jours de folies dansantes, le Brive Festival déserte le parking de l'Espace des Trois Province jusqu'à l'année prochaine. Pendant quatre jours, treize artistes ont enfiévré 35.000 festivaliers. Un record pour le festival corrézien né il y a 18 ans.

Une dimension internationale

" Ça a été quatre jours de pur bonheur. C'est une très belle édition 2022, probablement la plus belle", affirme son directeur Stéphane Canarias. Avec 9.105 entrées le jeudi, 2022 a fait rougir les précédentes éditions dès le premier soir. Il faut dire, la cité Gaillarde a vu sa scène prendre un nouveau tournant avec la présence d'artistes internationaux tels que le groupe de hip-hop américain Black Eyed Peas. "On n'arrive pas à croire qu'ils sont ici à Brive-la-Gaillarde!", s'exclamaient les yeux écarquillés, un groupe de copains de 17 ans. Bouquet final du premier soir, le groupe habitué des stades de France a offert 20 minutes de show supplémentaires aux Brivistes. "C'est très très rare, surtout chez les américains", confie le directeur.

Idris Elba sur scène

Sans compter l'arrivée surprise d'Idris Elba, quelques heures plus tôt, sur la scène de l'artiste franco-camerounais James BKS. Même Stéphane Canarias n'en croit toujours pas ses yeux. "On a eu un Avenger, le probable futur James Bond, sur notre site ! C'est assez surréaliste..."

Intervenu pour le titre "New Breed" du groupe, l'acteur le mieux payé d'Hollywood est un proche de l'artiste franco-camerounais. "Il est devenu plus qu’un collaborateur, c’est devenu mon grand frère et mon mentor", expliquait James BKS sur scène. S'en est suivi un hommage à son père, le célèbre saxophoniste Manu Dibango.

Sur cette nouvelle grande scène du Brive Festival, artistes et public ont mêlé leurs énergies. © Radio France - Salomé Pineda

Une synergie entre artistes et festivaliers

Depuis cette scène à taille humaine, les festivaliers pouvaient presque toucher leurs idoles. Une proximité appréciées par les groupes : "C'est notre marque de fabrique, grâce à cette arène qu'on reproduit avec les loges, les artistes ressentent vraiment une proximité très forte avec le public." En sortie de scène, Clara Lucciani, tête d'affiche du samedi soir, déjà venue trois fois sur la scène de la cité gaillarde, a même annoncé "jamais trois sans quatre."

Dans le public, couleurs et paillettes se sont déhanchées d'un concert à l'autre, sur la programmation éclectique du Brive Festival. © Radio France - Salomé Pineda

Et la suite ?

"Nous ce qu'on souhaite c'est renforcer l'expérience du festivalier sur le site : scénographie, déco, moments de repos. Tout ce qui va au-delà de la programmation artistique pour que les festivaliers vivent plus qu'une série de concerts mais vivent aussi un moment à part, une immersion dans un lieu, un univers, un peu à la Disneyland."

Maintenant, place au repos pour les organisateurs qui n'ont pas beaucoup dormi ces dernières semaines. "On va un peu déprimer aussi. ça va nous manquer, c'est un peu l'ascenseur émotionnel." Si le festival made in Corrèze souhaite poursuivre sa ligne éditoriale d'artistes francophones, le directeur ne cache pas son désir d'inviter des artiste internationaux pour "épicer les programmations futures."