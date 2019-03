La cité minière du Pinson en pleine rénovation, collectivités et habitants main dans la main pour la rendre attractive

Raismes, France

Comme dans les autres cités l'idée c'est d'abord de travailler sur le bâti car les maisons sont de vraies passoires, après une rénovation thermique les habitants vont gagner entre 40 à 50 euros par mois sur leurs factures énergétiques.

Mais à Raismes on cherche aussi à diminuer le panier de la ménagère, une ferme urbaine est donc en train de pousser sur une ancienne friche du quartier. A la clé 2 emplois en insertion avec l'association les agri-urbains du Hainaut, et des habitants qui auront droit à des légumes et des fruits en fonction d'un quota d'heures de bénévolat à la ferme. Les autres produits seront vendus à des prix solidaires dans une coopérative.

Ça coûte moins cher de cuisiner des légumes frais que des plats préparés, et il y aura aussi des ateliers cuisine 0 déchets pour cuisiner par exemple les fanes de carottes en soupe ou sauce pour faire des économies, Guillaume Colson président de l'association les agri urbains du Hainaut

Autre levier pour faire des économies, un repair café où les habitants pourront réparer leurs appareils défectueux au lieu d'en racheter.

Accompagnement des chômeurs

La rénovation passe aussi par une adaptation des maisons à la composition familiale, par exemple le Bailleur SIA propose de descendre la salle de bain au rez de chaussée pour les personnes âgées, y installer une cloison pour faire une chambre ou encore d'aménager un module à l'extérieur pour l'arrivée d'un bébé.

Le bailleur qui dépasse aussi son rôle en accompagnant les chômeurs à trouver du travail avec un suivi entre 4 et 6 mois pour décrocher un emploi ou un parcours en insertion pourquoi pas dans le BTP dans le cadre des travaux de rénovation de la cité. Les résultats sont "encourageants" selon Frédéric Talik, directeur général délégué de SIA car dans un dispositif antérieur, sur 350 personnes suivies une centaine ont retrouvé un contrat et une cinquantaine ont été orientés vers de l'apprentissage.

Retisser du lien social, redonner vie au quartier

Au delà de la rénovation physique et du volet emploi, c'est toute la vie du quartier qui est repensée pour retisser du lien social avec tout un tas d'activités, notamment du sport pour remobiliser les plus jeunes avec bientôt un terrain de Street Workout (loisir qui même gymnastique et musculation à l'extérieur), et puis les habitants sont invités à faire du bénévolat auprès des plus fragiles

Le changement est donc en marche dans la cité, et Victoria 84 ans dont 66 dans le quartier est très émue car elle avait l'impression que les cités minières étaient laissées à l'abandon, et que les délinquants avaient pris possession des lieux. Elle retrouve aujourd'hui la convivialité du temps des mines

C'est le jour et la nuit ! je n'aurai jamais cru à mon âge retrouver ça, c'est magnifique !

Petit à petit la cité redevient donc attractive et productive pour les 2900 habitants qui participent pleinement à sa mutation avec la mairie, l'agglomération de la Porte du Hainaut et les bailleurs.