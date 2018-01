Le personnel de la cité scolaire Alcide Dusolier de Nontron dénonce une mauvaise gestion et un manque de dialogue avec les responsables de la cité scolaire.

Nontron, France

Plusieurs membres du personnel de la cité scolaire Alcide Dusolier de Nontron ont déposé un préavis de grève pour toute la journée de ce lundi 22 janvier. Pour certains enseignants de cet établissement de 800 élèves il y a de grave problèmes de gestion de la part de la direction. Ils dénoncent aussi un mauvais dialogue avec les responsables du collège et du lycée. Des problèmes qui ont des conséquences sur le travail des enseignants car cette situation qui dure depuis plusieurs années selon eux.

Lundi matin plus d'une trentaine d'enseignants seront en gréve selon la SNES-FSU 24. Ils ont d'ores et déjà prévenu les parents d'élèves et les enfants concernés sont invités à rester chez eux.