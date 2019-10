La classique cycliste Paris-Tours remportée pour la deuxième fois par le Belge Jelle Wallays

La 113e édition de la classique cycliste Paris-Tours a été remportée ce dimanche 13 octobre 2019 pour la deuxième fois par le Belge de l'équipe Lotto - Soudal Jelle Wallays, il avait déjà inscrit son nom au palmarès de la classique des feuilles mortes en 2014. Le Belge s'impose après un effort solitaire de 45 km devançant le Néerlandais Niki Terpstra et le Belge Oliver Naesen. Le premier français est Arnaud Démare, de la Groupama - FDJ, il se classe 4e. Arnaud Démare a fait partie de la principale échappée à moins de 50 km de l'arrivée mais le sprinteur a été surveillé de très près par ses compagnons d'échappée :

Malheureusement j'ai le statut de sprinteur et personne ne voulait trop rouler avec moi je le savais, avec ces secteurs de chemins de vigne il faut recréer l'histoire de la cette classique car le parcours n'est plus le vrai Paris-Tours mais cela reste une course dynamique, cela fait partie des nouveautés depuis l'an passé pour les téléspectateurs, nous on doit faire avec, j'avais plus de chance de gagner sur l'ancienne formule, aujourd'hui je fais quatre après avoir fait deux et trois, ce sera difficile pour moi de m'imposer les prochaines années - Arnaud Démare