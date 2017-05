La CLCV dénonce la présence d'entreprises peu scrupuleuses à la Foire de Tours

Un couple a été littéralement agressé commercialement par les vendeurs d'une entreprise pourtant en liquidation judiciaire. Bilan : 4.900 euros de préjudice et aucune garantie. La CLCV a déjà enregistré 6 plaintes du même ordre, et s'attend à d'autres litiges d'ici deux semaines.

L'association de consommateurs CLCV, n'est pas tendre quelques jours seulement après la fin de la Foire de Tours. Sans faire de généralité, l'association dénonce des techniques d'achats très agressives. L'association a visité 20% des stands, 150 stands environ, notamment l'espace environnement : panneaux solaires, chauffe-eau thermo-statiques, ou encore isolation et fenêtres nouvelle génération. Dans ce secteur d'activité, et alors que les délais de rétractation n'existent pas sur les foires, les plaintes commencent à arriver, notamment celle d'un couple qui est allé à la Foire pour se balader. Ils sont rentrés chez eux avec une facture signée de 4.970€. Ils voulaient pourtant un simple renseignement sur un stand pour un chauffe-eau thermostatique.

On est pas du genre à se faire avoir comme ça. Mais là, on a un peu été ensorcelé. On a jamais pu se relever. C'est ça que je comprends pas. D'autant plus que la société est en liquidation, donc il n'y aura pas de garantie