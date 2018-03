Clermont-Ferrand, France

Il y aura bien une course solidaire dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein à Clermont-Ferrand cette année. France Bleu Pays d'Auvergne l'annonçait la semaine dernière, "La Clermontoise", qui se déroulait traditionnellement au cours du mois de mai, va disparaître en raison de problèmes d'organisation. Le 6 ou 7 octobre prochain, une nouvelle course va voir le jour : La "Clermont en rose".

C'est l’association "Clermont en rose" qui va porter le projet en accord avec la municipalité. Une nouvelle course solidaire qui permettra de récolter des dons pour favoriser la recherche et l’action locale d’associations œuvrant pour le bien-être des malades.

Annulation de la Clermontoise® en mai : la Mairie n’est pas responsable. pic.twitter.com/cCd4GBx7Zg — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) March 19, 2018

RDV pris les 6 et 7 octobre prochains

"Il était impensable de ne pas poursuivre cet événement de générosité. Nous avions préparé un projet au cas où "La Clermontoise serait annulée. On va pouvoir donc le lancer définitivement" explique Laurie Fabregoul, présidente de l'association "Clermont en rose". "Il y aura deux courses en fait, une course chronométrée et une course à allure libre ouverte à tous" précise la responsable.

La totalité des dons collectés sera reversée à la lutte contre le cancer du sein auprès d’associations bénéficiaires locales. Le financement se fera uniquement auprès de partenaires désireux de s’investir dans cette cause et de valoriser leur engagement local et sociétal.