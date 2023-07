La clinique Synergia Luberon à Cavaillon placée en redressement judiciaire, les salariés sont inquiets

Les 106 salariés de la clinique Synergia Luberon à Cavaillon sont inquiets. Cela n'a pas d'impact sur la prise en charge des patients, mais la clinique privée spécialisée en traumatologie de 40 lits, a été placée en redressement judiciaire le 28 juin, par le tribunal de commerce d'Avignon, à cause de difficultés financières. Si aucune autre solution n'est trouvée, des licenciements sont probables.

Des administrateurs judiciaires ont été nommés dans le cadre de cette procédure. Ils ont six mois, renouvelables deux fois maximum, pour établir un diagnostic et étudier des solutions de continuation ou de cession de l'entreprise. Une phase d'observation est donc en cours.

De possibles licenciements qui provoquent un "mal-être" chez les salariés

Selon la CGT, lors d'une réunion extraordinaire en juin, la direction a annoncé les licenciements de 9 salariés, puis le lancement d'un PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) et 14 licenciements. En raison du redressement judiciaire en cours, ces licenciements sont gelés.

Après des années sans informations, un réel manque de transparence de la part de l'ancienne direction, la révélation de la situation financière critique de l'établissement a été une vraie douche froide pour les salariés. Le coût salarial représente 75% du budget de l'établissement. "Ca serait donc la première variable d'ajustement face aux difficultés", selon Catherine Larsson, secrétaire générale de la CGT Santé dans le Vaucluse.

Nadia Gomez et Catherine Larsson, secrétaire générale de la CGT Santé dans le Vaucluse © Radio France - Sophie Allemand

"Certains salariés ont annulé leurs vacances, car ils sont trop inquiets. Ils craignent le retour et se demandent s'ils seront encore là", explique Nadia Gomez, aide-soignante depuis 20 ans à la clinique, également déléguée syndicale CGT. Elle a demandé la mise en place d'une cellule psychologique.

"Cela nous tombe sur la tête, du jour au lendemain, on ne comprend pas", ajoute Nadia Gomez. Elle refuse que les salariés n'aient à payer pour des années de mauvaise gestion : "des salariés qui s'investissent, toujours présents. Avec de grandes compétences, et une grande conscience professionnelle pour assurer la continuité des soins". En revanche, elle insiste sur un point : la continuité des soins et la qualité sont assurées malgré la procédure en cours.

La direction de la clinique que nous avons contactée, confirme que l'établissement est placé en redressement judicaire depuis le 28 juin. En raison de la procédure, et de l'assistance portée par les administrateurs judiciaires, le directeur arrivé en mai n'est pas habilité à s'exprimer à ce sujet.

Des réponses attendues ce jeudi en CSE

Ce jeudi 27 juillet, a lieu un CSE. Les élus attendent des réponses de la direction. Ils veulent faire valider le recours à une expertise d'un cabinet extérieur pour éclaircir la situation, comprendre comment l'établissement en est arrivé là, et essayer de trouver des solutions pour préserver les emplois.

La clinique Synergia Luberon à Cavaillon est spécialisée en traumatologie © Radio France - Sophie Allemand

Il faut "maintenir cette clinique privée à flots", selon Catherine Larsson, secrétaire générale de la CGT Santé dans le Vaucluse. Surtout que les urgences de l'hôpital public de Cavaillon sont souvent saturées. Le syndicat appelle l'Agence Régionale de Santé à "prendre ses responsabilités face à la situation financière plus que critique de cet établissement."