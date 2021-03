Covid-19 : la clinique Zander d'Aix-les-Bains cherche en urgence des infirmiers pour gérer son cluster

Cluster depuis la mi-mars, la clinique Gustav Zander à Aix-les-Bains recrute de toute urgence des infirmiers. De nombreux soignants sont « cas contact » et donc placés à l’isolement.

Un cluster est apparu dans la clinique Gustav Zander à Aix-les-Bains, en Savoie, spécialisée dans la rééducation. Plus d’une vingtaine de patients sont malades ainsi qu’une quinzaine de personnes parmi le personnel. Aujourd’hui; beaucoup de soignants sont à l’isolement parce que cas contact, d’où ce besoin d’infirmiers.

Un protocole strict dans la clinique

"Depuis la première vague de covid, il y a un an, cette clinique avait déjà pris de nombreuses mesures pour lutter contre l’épidémie" précise la directrice Catherine Eudier, dans un souci de transparence. Aujourd’hui avec l’apparition de ce cluster, la vigilance est renforcée. Tout est mis en place pour contenir ce cluster : isolement des malades, équipe de soignants dédiée, fin des hospitalisations à la journée, tests réguliers, plus de visite possible...

La situation est sous contrôle - la directrice Catherine Eudier

Il n'y a aucun grave dans la clinique qui nécessiterait une hospitalisation en service de court séjour ou en soin intensif. Il n'y a pas eu de décès à déplorer. Un psychologue sera disponible pour des consultations en visioconférence.

La clinique Gustav Zander est un établissement de rééducation, qui prend en charge des patients en hospitalisation complète (60 lits) et des patients en hospitalisation de jour (120 patients par jour).