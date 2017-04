La cloche russe résonnera de nouveau à l'église Châteauneuf à Châtellerault

La cloche datée de 1897, offerte par la Russie, en remerciement aux ouvriers de la "Manu" pour leurs armes, était restée muette depuis 3 ans. Aujourd'hui, un nouveau système est posée pour la faire sonner de nouveau.

Tout en haut de son campanile, la cloche russe, comme on l'appelle, ici, quartier Châteauneuf, s'est fait oubliée. Depuis 3 ans, celle qui sonnait les heures est restée muette. Pour y accéder il faut monter beaucoup de marches et passer sous l'orgue. Là, elle se dresse, la cloche en bronze de 2.6 tonnes.

Michel Fournier, campaniste, installe le nouveau système électronique sur la cloche de plus d'un siècle. © Radio France - Mélanie Barbotin

Avec ses moulures aux effigies des Tsar Nicolas II et Alexandre III, elle est unique en son genre. En 1897, la Russie reconnaissante envers la qualité des armes fabriquées à Châtellerault, par la "Manu", offre cette cloche orthodoxe. "C'est-à-dire qu'elle est fixe, elle ne se balance pas", explique Michel Fournier, campaniste. Venu depuis le Maine-et-Loire, le spécialiste des horloges et cloches reste admiratif. "C'est l'une des plus belles que j'ai vu", confie-t-il.

Sur la cloche riche en ornements, la tête du Tsar Alexandre III © Radio France - Mélanie Barbotin

Classée monument historique en 2012

Pourtant, le belle a failli se taire à tout jamais. Après des rénovations en 2004, équipée d'un marteau trop grand, elle risque à chaque tintement de se fissurer. Or une cloche abîmer ne peut pas être réparer, elle doit être refondue. La mairie de Châtellerault, pour protéger ce monument classé historique en 2012, a décidé de faire intervenir une société.

Il est écrit "Sonnez la paix" © Radio France - Mélanie Barbotin

Un nouveau système électronique

Pendant 10 jours, les ouvriers vont remontée un chevalet en bois et installeront un système électronique pour faire sonner de nouveau la cloche. Mais contrairement à avant, elle ne servira plus seulement à indiquer l'heure, elle pourra désormais sonner lors des offices : messes, mariages ou baptême. " Grâce à l'électronique, elle pourra simuler le rythme d'une cloche à la volée". Un procédé qui permettra de loin de faire entendre de nouveau la cloche russe.

Vue insolite depuis le dessous de la cloche. © Radio France - Mélanie Barbotin

Une cloche a beaucoup de symboles

Pour les curés de la paroisse, les travaux c'est un beau cadeau après Pâques. "Une cloche a beaucoup de symboles. Elle appelle les fidèles pour les offices, mais aussi elle appelle à la tolérance. Sonnez la paix, est-il écrit", raconte le père Vouillot. Le religieux est fier, mais regrette la réactions de certains habitants. "J'ai vu sur internet que déjà certains se plaignaient, car ils ne veulent pas entendre la cloche en ville". Pourtant, l'homme l'assure, "C'est un service public aussi car elle indique l'heure". Les premiers tests, eux, auront lieu le 5 mai prochain.