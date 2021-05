La station de La Clusaz rouvre une partie de ses remontées mécaniques pour 2000 skieurs

"Nous avons souhaité faire plaisir à nos clients mais aussi à l’ensemble des professionnels de la station." Ce mardi, le directeur de l’Office de tourisme de La Clusaz a annoncé la réouverture, pour 48 heures, des remontées mécaniques du domaine de Balme. "On a de la neige et il a une réelle attente", poursuit Jean-Philippe Monfort.

Inscription obligatoire

Cette réouverture éclaire et gratuite pour les skieurs sera quand même soumise à certaines conditions. "Comme tous les secteurs qui rouvrent, nous sommes soumis à la règle du 50% de notre capacité et nous avons donc fixé la jauge à _1000 personnes par jour_." Le port du masque sera obligatoire comme la distanciation dans les files d’attente et six personnes par cabine et deux par siège. Pour profiter des joies de la glisse, il faudra s’inscrire à partir de 17 heures ce mercredi sur le site forfait.laclusaz.com.