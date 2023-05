La CNIL lance un nouveau service pour mieux encadrer les intelligences artificielles

ROMAIN DOUCELIN / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La Commission nationale de l'informatique et des libertés se dote d'un nouveau service dédié à l'intelligence artificielle

Le gendarme du numérique est toujours autant sollicité et veut mieux protéger les Français face aux intelligences artificielles . Selon un rapport annuel, publié ce mardi pour les antennes de Radio France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a reçu 12.193 plaintes en 2022, un nombre en baisse de 13,8% par rapport à 2021 "mais qui reste élevé". Elle veut aussi se poser en gendarme de l'intelligence artificielle en lançant un nouveau service qui leur est dédié.

ⓘ Publicité

Surveillance au travail ou fichage bancaire

Selon le rapport publié ce mardi, "comme chaque année, la grande majorité des plaintes est liée aux problématiques rencontrées par les usagers dans leur quotidien numérique". D'après la Cnil, "les organismes visés sont principalement issus du secteur privé". Parmi les plaignants, 1.512 ont des difficultés d'accès à leurs données traitées dans le cadre de relations commerciales et de travail, 850 signalent des sollicitations commerciales par courriel, SMS ou téléphone, 663 estiment faire l'objet de surveillance illicite au travail, et 400 contestent un fichage bancaire, notamment dans le fichier d'incidents de remboursement des crédits de la Banque de France.

La Cnil a reçu de nombreuses plaintes liées à l'utilisation d'internet. Plus de 300 plaintes concernent les cookies et autres traceurs et 272 autres font état d'un refus de déréférencement. Parmi ces dernières, 8% portent sur des demandes d'effacement de contenus concernant des articles de presse publiés en ligne.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés a également procédé à 345 contrôles, envoyé 147 mises en demeures et prononcé 21 sanctions pour un montant d'amendes cumulé de 101 millions d'euros.

Un nouveau service pour mieux réguler l'intelligence artificielle

En pleine explosion des intelligences artificielles génératives de textes ou d'images, tels que ChatGPT ou Midjourney, la Cnil annonce s'être dotée en début d'année d'un service spécialement dédié à l'intelligence artificielle. Elle veut ainsi contrôler ces nouveaux outils, veiller à la protection des données et accompagner les usages des Français. L'entreprise américaine OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, fait déjà l'objet de 5 plaintes auprès de la Cnil, qui lui a adressé un premier questionnaire dans le cadre d'une procédure de contrôle.

À terme, les cinq agents du service de l'intelligence artificielle de la Cnil seront notamment chargés de veiller à la protection des données transmises par les utilisateurs de ces outils, mais également à la protection des données publiquement accessibles sur internet et moissonnées par ces outils pour générer de l'information. La présidente de la Cnil, Marie-Laure Denis, précise cependant à l'AFP : "Il ne faut pas que ChatGPT concentre toutes les énergies des régulateurs de la protection des données. Le rôle de la Cnil, c'est de préciser les règles applicables pour donner aux acteurs de la sécurité juridique, autant que possible, pour l'IA en général, sachant que cette position est ensuite susceptible d'évoluer en fonction des positions de nos homologues, du prochain règlement européen sur l'intelligence artificielle et éventuellement de la jurisprudence."

Sur d'autres domaines liés à l'IA, la Cnil mène actuellement des contrôles sur les caméras de vidéosurveillance algorithmique utilisées par des collectivités locales, ou sur les outils technologiques de lutte contre la fraude sociale. La Cnil appelle une nouvelle fois à "une réflexion d'ensemble sur le juste usage de ces outils dans l'espace public", alors que des caméras "augmentées" seront expérimentées dans le cadre de la surveillance des Jeux olympiques de Paris-2024 .