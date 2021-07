La colère des clients de Corsica Ferries à cause des annulations de dernière minute

Plus de 1300 clients de Corsica Ferries dénoncent des conditions de voyages dégradées et notamment les annulations de traversées entre la Corse et le continent, parfois à la dernière minute.

Ils sont en colère les clients de la compagnie Corsica Ferries. Plus de 1300 d'entre-eux sont réunis dans un groupe Facebook où ils dénoncent les annulations de traversées, parfois à la dernière minute, entre la Corse et le continent. Parmi les centaines de témoignages, il y a celui de Chantal pour qui le trajet entre Île Rousse et Toulon a été supprimé la veille de son départ : "On a été obligés de prendre une chambre d'hôtel et de partir le lundi au lieu du dimanche. Cela nous a coûté 150 euros". Cette cliente a tenté d'obtenir un remboursement, mais elle n'a jamais eu de réponse de la part de Corsica Ferries.

Des trajets modifiés et des clients obligés de dormir à l'hôtel

Élisa a connu une situation identique, quelques jours après sa réservation : "J'ai reçu un mail qui me dit que ma traversée retour Ajaccio-Toulon est devenue un Ajaccio-Nice. Il faudrait peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ne transportent pas de la marchandise. On ne peut pas nous laisser n'importe où du moment que c'est en Corse ou sur le continent !".

D'autres clients racontent des changements de ports, comme Thierry à qui s'est arrivé une fois à l'aller et deux fois au retour. D'autres clients dénoncent l'hygiène douteuse et la promiscuité à bord.

La compagnie maritime Corsica Ferries transporte près de 40% des voyageurs à destination ou en provenance de l'île de Beauté. C'est le seul prestataire au départ des ports de Toulon, Nice et de Savone en Italie.

Des protocoles sanitaires contraignants

Le directeur de Corsica Ferries se défend. Pierre Matei explique que sa compagnie doit jongler cette année entre la météo, les réservations de dernières minutes et les protocoles sanitaires : "nous sommes dans une totale imprévisibilité, il nous arrivé d'apprendre le soir à 21 heures les nouveaux contrôles que nous devions faire sur les passagers de certaines lignes le lendemain matin". Pierre Mattei assure que les réclamations seront bien traitées, même si ses services sont saturés d'appels en ce moment.