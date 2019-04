La colère des défenseurs d'anciennes prostituées poitevines

Poitiers, France

A Poitiers, une militante pour l'abolition de la prostitution menace de débuter une grève de la faim. Avec d'autres bénévoles, Rosen Hischer explique que plusieurs anciennes prostituées nigérianes se retrouvent à Poitiers _"sans toit, sans nourriture_, et dorment dehors près de la gare de la Poitiers".

Une solidarité entre bénévoles fissurée

Cette douzaine de bénévoles s'occupe d'ancienne prostituées et en accueille certains, mais seules les associations agréées peuvent les accompagner dans ce qui s'appelle le "parcours de sortie de la prostitution", qui est censé leur allouer des ressources pour les aider à quitter la prostitution.

Une grève de la faim mardi si rien n'est fait

Et aujourd'hui, ce sont ces associations, et notamment le Centre d'information sur les droits des femmes, que les bénévoles attaquent. Ils expliquent qu'elles manquent de moyens, ou de volonté. Ils en profitent pour demander à la préfecture de faire bouger les choses, sans quoi Rosen Hischer débutera "une grève de la faim devant la préfecture de la Vienne dès mardi".

Les bénévoles ont aussi alerté France Bleu Poitou de la fermeture de l'association Les Madeleines, qui hébergeait entre 5 et 6 anciennes prostituées nigérianes. "La personne qui gérait l'association n'était pas épaulée par les associations poitevines comme les Amies des femmes de la libération, et manquait de moyens" se désole Jean-Michel, ancien sympathisant et bénévoles des Madeleines.