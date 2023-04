La colère des éducateurs de l'école de foot des Chamois : "La direction nous manque de respect"

C'est un mauvais signal. "Un de plus" ajoute un supporter présent sur le bord de la pelouse de l'annexe du stade René-Gaillard. Financièrement, la situation commence à être tendue pour les structures annexes du club des Chamois Niortais.

ⓘ Publicité

Au centre de formation, si les salariés ont bien eu leur paie de mars, "ils l'ont touché avec deux semaines de retard" indique une source interne. Plus embêtant, à l'école de foot, certains éducateurs attendent depuis plusieurs mois le remboursement de leur frais de déplacement. Certains font jusqu'à 800 km par mois. La direction leur répondrait qu'il n'y a plus d'argent.

Une direction qui aurait aussi refusé de payer les repas de l'équipe des U17 nationaux le week-end dernier lors d'un déplacement en Bretagne. Les encadrants ont payé de leur poche des salades préparées pour un pique-nique improvisé juste avant le match. Pour éviter que le problème ne se reproduise, "une buvette a même été ouverte par les bénévoles avec une recette de 500 euros, financée en bonne partie par les parents mais dont on n'a pas vu la couleur".

Les éducateurs bénévoles, eux, se sentent déconsidérés. Beaucoup seraient sur le départ. C'est le cas d'Ousmane Bangoura, le responsable des U13, dégoûté, et qui prévient : "si le club ne me donne pas l'argent dû depuis janvier d'ici la fin du mois, c'est décidé, je quitte mon poste".

L'ancien attaquant guinéen des Chamois pousse un véritable coup de gueule : "Il n'y a pas un dirigeant qui est venu nous voir s'entraîner depuis le début de la saison, l'année dernière pareil. Il y a un manque de respect et de reconnaissance. On vient travailler malgré tout parce qu'on aime les enfants, on aime le club... Moi j'ai mouillé le maillot pendant sept ans. Aucun dirigeant ne peut me dire qu'il est plus investi que moi ici. On doit au moins nous respecter et nous mettre dans les bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas".