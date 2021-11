MDS, l'un des plus gros distributeurs de livres en France, a décidé ce 23 novembre de ne plus livrer les commandes à l'unité. Les petites librairies sont les premières touchées. "En 38 ans de métier, je n'ai jamais vu ça", assure la gérante d'une librairie du Cher.

La colère des librairies contre un distributeur : "on n'est plus livrés", s’énerve une libraire du Cher

MDS, un important distributeur de livres, a annoncé aux libraires qu'il ne les livrerait plus à l'unité jusqu'à la fin de l'année

Les libraires rencontrent de gros problèmes. MDS, un important distributeur de livres, leur a annoncé ce mardi 23 novembre qu'il ne les livrerait plus à l'unité jusqu'à la fin de l'année. Les libraires ne peuvent plus commander un seul exemplaire d'un ouvrage, les commandes doivent se faire par trois minimum.

"Le problème, c'est que les commandes à l'unité représentent pratiquement toutes les commandes d'une petite librairie, explique Nadège Mulé, gérante de la librairie "Sur les chemins du livre" à Saint-Amand-Montrond dans le Cher.

MDS distribue 257 maisons d'édition, comme Canal Plus Éditions, Grasset, Seuil Jeunesse, Dupuis, Fleurus ou encore Lombard. "Quasiment toutes nos commandes passent par lui, c'est l'un des plus gros distributeurs en France", ajoute-t-elle.

"Ça fait un mois que je n'ai pas reçu mes commandes"

Dans un courrier adressé aux libraires, le distributeur explique faire face à une trop forte progression de son activité. Il recevrait trop de commandes et serait victime de son succès. Mais pour Nadège Mulé, MDS est juste complètement désorganisé et les petites librairies en paient les conséquences.

"À la base, c'était un distributeur moyen, et puis énormément d'éditeurs, qui se trouvaient chez d'autres distributeurs, sont passés chez lui. Au fil de l'année, MDS est devenu énorme, explique la libraire. C'est certainement la plus grosse maison de distribution en France".

Problème : le distributeur a grossi mais sa logistique n'a pas suivi. "On n'est plus livrés. Ça fait un mois que je n'ai pas reçu certaines commandes, ça ne suit pas, s'énerve Nadège Mulé. Ça ne suit tellement pas que pour réguler le flot, il ne délivre plus les livres que s'ils sont commandés par trois".

La décision du distributeur impacte les libraires, les éditeurs mais également les auteurs. "C'est du jamais vu. En 38 ans de métier, je n'ai jamais vu ça", assure la gérante de la librairie "Sur les chemins du livre" à Saint-Amand-Montrond.

"Les clients vont se tourner vers la concurrence"

Les petites librairies sont les premières touchées. "On ne peut pas se permettre de commander un ouvrage en trois exemplaires à chaque fois qu'un client a besoin d'une référence, c'est juste inenvisageable", explique la libraire.

Financièrement, les librairies ne peuvent pas se le permettre. "Seules les grands le peuvent, comme Amazon, la Fnac ou les chaînes de librairies. Pour des petites structures comme la mienne, ce n'est pas possible", précise Nadège Mulé.

À l'approche des fêtes de Noël, les petites librairies risquent de perdre des clients si elles ne peuvent plus commander à l'unité. "Les clients vont se tourner vers la concurrence. Enfin, vers les géants et c'est de la concurrence déloyale", s'emporte Nadège Mulé.

Les fêtes de fin d'année représentent la plus grosse période de ventes pour les libraires, "avant même la rentrée littéraire, précise-t-elle. C'est trois fois une mois normal". Une situation compliquée pour les petites librairies, qui ont déjà du mal à s'en sortir. "C'est terrible, je suis en colère, c'est affligeant, poursuit la libraire. J'essaie de rester positif en me disant que j'ai des clients fidèles, ceux qui m'ont dit qu'ils feraient avec ce que j'ai en stock".

Autre problème : MDS distribue la majorité des bandes dessinées. "Et pour les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de BD offertes", conclut Nadège Mulé.

Le Syndicat de la Librairie Française déplore "une méconnaissance des réalités du métier de libraire et une prime accordée à la massification" de la part de MDS.