Un cortège rassemblant les professionnels de la restauration, des bars et du monde de la nuit ainsi que les gérants de salles de sport manifestent sur le Vieux-Port de Marseille. Les manifestants viennent de tout le grand Sud et réclament la réouverture immédiate de leurs établissements.

VIDÉO - La colère des restaurateurs et des patrons de bars et discothèques sur le Vieux Port de Marseille

Plusieurs milliers de restaurateurs, patrons de bars et de boites de nuit ainsi que des gérants de salles de sports venus de tout le grand Sud manifestent depuis 14h sur le Vieux-Port de Marseille et sous haute surveillance policière. Ils réclament la réouverture de leurs établissements. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé ce jeudi matin que les restaurants, les bars et les salles sports resteront fermés jusqu'au 20 janvier.